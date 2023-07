Wojna w Ukrainie wciąż przynosi straty po jednej i drugiej stronie. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych o sytuacji w okupowanym przez Rosjan mieście Swatowe w obwodzie ługańskim. Działania bojowe sił Ukrainy znacznie zwiększyły straty w jednostkach wojsk okupacyjnych. To jednak rodzi inny problem.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Wojna w Ukrainie. Przepełnione kostnice w mieście Swatowe spowodowały fetor zwłok na ulicach

Mieszkańcy miasta Swatowe zmagają się z fetorem rozkładających się zwłok. Powodem jest brak miejsca do przechowywania ciał poległych rosyjskich żołnierzy. Kostnice są przepełnione, a rosyjskie wojsko od tygodnia nie wyniosły zmarłych z miejscowych kostnic. "Z tego powodu miasto ma nieznośny zapach zwłok" - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W Starobielsku Rosjanie przenieśli część personelu z zakładów medycznych do szpitali wojskowych, co spowodowało skargi ze strony starszych mieszkańców na brak odpowiedniej opieki medycznej.

Putin o Ukrainie: Nie możemy wstrzymać ognia, gdy jesteśmy atakowani

Jak informuje BBC, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielnym przemówieniu, że Ukraina staje się silniejsza. - Dzisiaj jest 522. dzień tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, która zdaniem rosyjskich przywódców miała trwać kilka tygodni - powiedział. - Stopniowo wojna wraca na terytorium Rosji, do jej symbolicznych ośrodków i baz wojskowych, i jest to proces nieunikniony, naturalny i absolutnie sprawiedliwy - dodał Zełenski.

Białoruś. Zdjęcia satelitarne bazy Grupy Wagnera. 300 namiotów i 200 pojazdów

Negocjacje ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Udział w nich mają wziąć przedstawiciele 30 państw

Jak informowaliśmy, na początku sierpnia mają rozpocząć się rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Ich gospodarzem będzie Arabia Saudyjska, a w rozmowach mają uczestniczyć przedstawiciele około 30 państw. Zagraniczne media podawały, że spotkanie jest elementem rywalizacji pomiędzy Moskwą a Kijowem o poparcie głównych krajów rozwijających się. Wielu ich przedstawicieli zachowywało neutralne podejście do konfliktu, więc pojawiają się nadzieje, że rozmowy w Dżuddzie pozwolą ustalić zasady, na jakich mogłaby zakończyć się wojna. Organizatorzy liczą, że poparty międzynarodowo pakt pokojowy mógłby stać się podstawą do przyszłych rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.