W wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ważną bronią jest również dezinformacja. Materiały publikowane na stronach rosyjskich i ukraińskich często bywają trudne do zweryfikowania.

Grupa Wagnera poinformowała na swoim Telegramie o tymczasowym zamknięciu rekrutacji. - Dopóki nie odczujemy braków kadrowych, nie planujemy przeprowadzania nowego naboru - stwierdził Jewgienij Prigożyn w nagraniu, które cytuje agencja Unian. Redaktorzy powołują się także na wcześniejsze przekazy ze środowiska wagnerowców: "W związku z dużą kadrową rezerwą Grupa Wagnera nie ma w tej chwili pilnej potrzeby, by przyjmować nowych rekrutów. Regionalne ośrodki rekrutacyjne Grupy Wagnera zostają zawieszone na czas nieokreślony". Agencja przypomina, że od połowy lipca co najmniej kilka tysięcy najemników Jewgienija Prigożyna stacjonuje w obozie wojskowym we wsi Cel w środkowej Białorusi."

Ostatnie ogłoszenie o poszukiwaniu chętnych do "pracy" w Grupie Wagnera pojawiło się na jej kanale na Telegramie w czerwcu, jeszcze przed marszem na Moskwę. Aby przystąpić do najemników Jewgienija Prigożyna, trzeba było mieć od 22 do 50 lat. Rekruci mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 240 tys. rubli oraz "premię za wyniki". Wagnerowcy oferowali "nowoczesną odzież roboczą, najlepszy sprzęt i pracę w zespole nastawionym na zwycięstwo". Przypomnijmy jednak, że jeszcze w maju Prigożyn skarżył się, że jego najemnicy walczący w Bachmucie nie otrzymują od Rosji potrzebnych im do walki broni i amunicji.

Brytyjski wywiad: Grupa Wagnera praktycznie nie ma ciężkiego sprzętu

Brytyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w niedzielę, że najemnicy Grupy Wagnera przerzuceni do Białorusi po próbie buntu przeciwko władzom rosyjskim prawie nie mają ciężkiego sprzętu wojskowego. Wywiad zaznacza, że może to negatywnie wpłynąć na ich zdolności bojowe. "Zdjęcia pokazują, że od połowy lipca 2023 r. setki pojazdów przybyły do wcześniej w większości pustego obiektu. Oddzielne raporty sugerują, że większość widocznych pojazdów to ciężarówki i minibusy z kilkoma opancerzonymi pojazdami bojowymi. Nie jest jasne, co stało się z ciężkim sprzętem używanym przez Grupę Wagnera w Ukrainie; istnieje realna możliwość, że została zmuszona do zwrócenia ich rosyjskiej armii" - zaznaczyło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. "Zdolność Wagnera do zdobycia ciężkiego sprzętu i środków wspomagających, takich jak transport lotniczy, będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na jego przyszłą skuteczność bojową" - przekazał brytyjski resort.

Grupa Wagnera coraz bliżej granicy Polski

W sobotę pojawiły się informacje o tym, że grupa około 100 wagnerowców przemieściła się w okolice Grodna i ma szykować akcję w rejonie przesmyku suwalskiego. To doniesienia portalu Sprotyw, który utworzyły Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Najemnicy w formacji Jewgienija Prigożyna mają przygotowywać się do "rozchwiania" sytuacji na terytorium przygranicznym Polski i Litwy. Według Ukraińców otrzymują oni umundurowanie białoruskich strażników granicznych i mają towarzyszyć imigrantom w ich próbach przedostania się przez granicę.

Litewski wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius informował wcześniej, że "Litwa wraz z Polską rozważa zamknięcie granicy z Białorusią, a przejścia miałyby zostać zamknięte w przypadku poważnych incydentów z udziałem najemników z Grupy Wagnera". - Rozważania dotyczące tej sprawy są jak najbardziej prawdopodobne - powiedział wiceminister podczas konferencji prasowej, przypominając, że przedstawiciele polskiego rządu odwiedzili w czwartek polsko-białoruskie pogranicze, gdzie dokonali oceny sytuacji.

Ukraińskie Dowództwo Generalne: atak rakietowy Rosjan na Charków

Najcięższe walki toczą się na Zaporożu, Chersońszczyźnie i w Donbasie - informuje w porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wysiłki Ukraińców skupiają się na nacieraniu w kierunkach na Melitopol i Berdiańsk. Na tamtym obszarze Rosjanie znajdują się w defensywie. Bezskutecznie próbują jednak nacierać w okolicach Kupiańska, Łymanu, Awdijiwki i Marinki pod Donieckiem. Starali się również podejść pod niedawno odbite przez Ukraińców Staromajorske w obwodzie donieckim.

Obóz wagnerowców we wsi Cel w Białorusi. Jest zdjęcie satelitarne

W nocy doszło również do ataku rakietowego na Charków. Wzdłuż całej linii frontu Rosjanie przeprowadzili ponad 150 uderzeń rakietowych artyleryjskich i lotniczych na osady i miasta. Są doniesienia o zabitych i rannych cywilach. Sytuacja na granicy ukraińsko-białoruskiej pozostaje bez zmian. Ukraińcy donoszą, że ich lotnictwo i siły rakietowe dokonały wczoraj kilkunastu uderzeń na rosyjskie wojska i sprzęt. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje ponadto o wysiłkach Rosjan na rzecz nielegalnej integracji okupowanych obszarów z ich państwem i przestrzenią informacyjną. W osadzie Milowe w obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze mieli doprowadzić kable komunikacyjne z głębi Rosji.