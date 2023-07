21-latek stracił część kości czaszki. Został postrzelony w trakcie zamieszek we Francji

21-letni Hedi miał zostać pobity w nocy z 1 na 2 lipca w trakcie zamieszek w Marsylii przez kilku funkcjonariuszy BAC, czyli brygady do walki z przestępczością. W opublikowanej w ostatnich dniach rozmowie z Konbini.com przekonywał, że brał tej nocy udział w imprezie. Z relacji mężczyzny wynikało, że miał powiedzieć policjantom "dobry wieczór", ci jednak "nie chcieli rozmawiać".

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia o nepotyzmie w polityce: Polityka to nie sklep, do którego idzie się rozdawać stołki

Francja. 21-letni Hedi postrzelony w skroń w trakcie zamieszek

- Kiedy się odwróciłem, uderzono mnie w głowę. Na początku tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Upadłem na ziemię. Kiedy chciałem wstać, złapali mnie i zaciągnęli do rogu, gdzie było zupełnie ciemno. A potem zaczęli mnie bić. Jeden z nich leżał na mnie, więc nie mogłem się ruszyć. Byli tacy, którzy bili mnie pięściami, inni pałkami - mówił 21-latek w opublikowanej w ostatnich dniach rozmowie z Konbini.com. - Nie pytano mnie o moje dokumenty ani o to, co tam robię. Próbowałem im powiedzieć, że mogą mnie przeszukać, że nie mam nic niebezpiecznego. Ale oni nie chcieli nic wiedzieć - dodał.

Mężczyzna został postrzelony w skroń gumową kulą z broni LBD. Trafił na oddział intensywnej terapii, musiał przejść operację. Usunięto mu część kości czaszki. Czterech policjantów z Marsylii usłyszało przed tygodniem zarzuty w tej sprawie, jeden z nich trafił do aresztu. Wywołało to protesty wśród funkcjonariuszy, którzy w ramach solidarności przechodzili masowo na zwolnienia lekarskie. Zorganizowano też internetową zbiórkę na pomoc dla policjantów i ich rodzin. Do chwili publikacji tego tekstu zebrano ponad 70 tys. euro.

Adwokat 21-latka przekazał mediom, że mężczyźnie grozi całkowita utrata lewego oka. Ma przejść we wrześniu kolejną operację. - Jest spokojnym młodym mężczyzną, który pracuje. Tego wieczoru był z nami do północy, w domu swojego taty, z rodziną. Potem wyjechał do Marsylii na imprezę. (...) W tym wieku zawsze myślisz, że niebezpieczeństwo jest daleko. Może podeszli trochę za blisko, może podążali za helikopterami i trafili na niewłaściwą załogę - komentował w rozmowie z RMC wujek 21-latka.

Zamieszki we Francji

Zamieszki we Francji wybuchły po tym, jak 27 czerwca policjant zastrzelił w Nanterre 17-letniego Nahela. Nastolatek nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 38-letni policjant, który zastrzelił nastolatka, został oskarżony o zabójstwo. Zamieszki trwały do połowy lipca. W ich wyniku zginęły dwie osoby, rannych zostało ponad 800 funkcjonariuszy (liczba rannych wśród osób cywilnych nie została do tej pory ostatecznie potwierdzona), zniszczono ponad tysiąc budynków, spalono ponad 5,6 tys. pojazdów. Zatrzymano ponad 3,3 tys. osób. Straty szacowane są na 650 mln euro.