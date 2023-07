Zacharowa o kłótni Kowalskiego z Kołodziejczakiem: "Rolnik tłumaczy przedstawicielowi reżimu"

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa skomentowała w mediach społecznościowych spór, do którego doszło w Polsce. Propagandystka przytoczyła rozmowę między posłem Suwerennej Polski i wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim a liderem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem.

Maria Zacharowa o kłótni w polskim ministerstwie. Janusz Kowalski odpowiedział

"Pomyślcie, rolnik tłumaczy w prostych słowach przedstawicielowi polskiego reżimu, że Warszawa bierze udział w niszczeniu ich siły roboczej" - stwierdziła Maria Zacharowa we wpisie. Dodała, że "podziwia szczerość" osoby, która rozmawiała z Kowalskim. "Wyraził to, co jest istotą obecnego okresu historycznego: albo zwyciężą intryganci, którzy są gotowi rzucić cywilizacyjne zdobycze historii wyłącznie dla własnej korzyści, albo będziemy bronić prawa do godnego życia, którego podstawą jest praca, miłość, prawda" - napisała Zacharowa.

Kowalski vs Kołodziejczak. WP: Polityk PiS komentuje. "To nie mój styl"

Janusz Kowalski, który zdaje się konsekwentnie unikać autorefleksji, nie przepuścił okazji do zabrania głosu i odniósł się do słów Zacharowej. Napisał, że "rosyjska propaganda wspiera narrację partii Agrounia i Michała Kołodziejczaka". Wiceminister postawił również wiele pytań dotyczących finansowania Agrounii. "Kto finansuje i promuje tych zadymiarzy, którzy zablokowali rozmowy ministra w sprawie eksportu polskiego drobiu na rynek ukraiński i chcieli zablokować 6,5 miliardów złotych dotacji dla polskich rolników?"- napisał. "Kreml jest wściekły, bo plan Agrounii się nie powiódł. Do ministerstwa rolnictwa wtargnęli politycy Agrounii, by okupować budynek. By cała Europa i świat o tym mówili. Na czele zadymiarzy obok Kołodziejczaka stał oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami działacz partii Agrounia, który nie jest żadnym rolnikiem, jak go nazywa Kreml. Maski opadły." - dodał Janusz Kowalski.

Kowalski kontra Kołodziejczak. "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"

Kłótnia w ministerstwie rolnictwa. Agrounia kontra Janusz Kowalski

Jak informowaliśmy w powyższym artykule, w czwartek 27 lipca grupa działaczy i działaczek Agrounii zebrała się przed drzwiami gabinetu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. Ponieważ ministra nie było w gabinecie, postanowili zaczekać i nagrali wydarzenie. W pewnym momencie do działaczy wyszedł wiceminister Janusz Kowalski, który próbował zrzucić z ministerstwa rolnictwa odpowiedzialność za kiepską sytuację rolników i winą obarczyć Donalda Tuska. Kowalski stwierdził, że Donald Tusk chce zabrać rolnikom 6,5 mld złotych, a Agrounia prowadzi kampanię.

Na korytarzu doszło do awantury. - Gdyby Lech Kaczyński żył, nigdy by na to nie pozwolił. Upokarzacie polską wieś [...] Janusz, przeginasz. Lech Kaczyński przewraca się w grobie. [...] Idź do pracy, zamknij się człowieku i do pracy. Ty jesteś jak okupant na polskiej wsi - stwierdził lider Agrounii. Kowalski odpowiedział, ponownie próbując przekierować uwagę z problemów rolników na opozycję. - Michał, walczysz o miejsce na listach PO. I jesteś cicho, bo nie potrafisz walczyć o 6 miliardów złotych [...] Jesteś podnóżkiem Tuska - mówił wiceminister rolnictwa do Kołodziejczaka.