Ujawniono zdjęcia satelitarne tajnej bazy wagnerowców. Na Białoruś przybyło kilka tysięcy żołnierzy

Pierwsze doniesienia o potencjalnej bazie wojskowej przeznaczonej dla żołnierzy z Grupy Wagnera pojawiły się pod koniec czerwca bieżącego roku. Na podstawie zdjęć satelitarnych terytorium Białorusi służbom wywiadowczym udało się ustalić, że wagnerowcy zatrzymali się we wsi Tsel, zlokalizowanej w środkowej części kraju. Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony w ciągu dwóch tygodni do obozu wojskowego przybyły setki pojazdów.

Baza wojskowa grupy Wagnera. Na Białorusi przybywa sprzętu

Od połowy lipca 2023 r. co najmniej kilka tysięcy żołnierzy Wagnera osiedliło się w obozie wojskowym w Tsel na środkowej Białorusi - poinformowało za pośrednictwem Twittera Brytyjskie Ministerstwo Obrony. Na podstawie zdjęć satelitarnych na terenie bazy wojskowej rozpoznano 300 namiotów i 200 pojazdów, z których większość stanowić mają ciężarówki i minibusy.

W tabunie stacjonującym w obozie wagnerowców da się wyodrębnić również opancerzone pojazdy bojowe. Nie wiadomo jednak, co stało się z ciężkim sprzętem, którego Grupa Wagnera używała do walk w Ukrainie. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zasugerowało, że mógł on zostać zwrócony rosyjskiej armii.

Na terenie Białorusi coraz więcej sprzętu wojskowego Grupy Wagnera

Ćwiczenia wojskowe przy granicy z Polską. Białoruskie "prężenie muskułów"

W drugiej połowie lipca żołnierze z grupy Wagnera brali udział w ćwiczeniach wojskowych we współpracy z białoruskim wojskiem. Manewry odbywały się na Białorusi w odległości zaledwie 4 km od granicy z Polską. Postępami swoich żołnierzy Ministerstwo Obrony Białorusi chwaliło się, udostępniając liczne zdjęcia i posty na Facebooku. Zdaniem eksperta działania te miały na celu zademonstrowanie rzekomej siły białoruskiej armii.