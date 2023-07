"W miejscowości Cel na Białorusi zidentyfikowano około 300 namiotów i 200 pojazdów" - przekazało w niedzielnym raporcie wywiadowczym Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Jednocześnie opublikowano zdjęcie satelitarne miejscowości Cel wykonane 19 lipca. Podkreślono, że od połowy tego miesiąca w obozie wojskowym osiedliło się co najmniej kilka tysięcy członków Grupy Wagnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia o nepotyzmie w polityce: Polityka to nie sklep, do którego idzie się rozdawać stołki

"Zdjęcia pokazują, że od połowy lipca 2023 r. setki pojazdów przybyły do wcześniej w większości pustego obiektu. Oddzielne raporty sugerują, że większość widocznych pojazdów to ciężarówki i minibusy z kilkoma opancerzonymi pojazdami bojowymi. Nie jest jasne, co stało się z ciężkim sprzętem używanym przez Grupę Wagnera w Ukrainie; istnieje realna możliwość, że została zmuszona do zwrócenia ich rosyjskiej armii" - zaznaczyło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. "Zdolność Wagnera do zdobycia ciężkiego sprzętu i środków wspomagających, takich jak transport lotniczy, będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na jego przyszłą skuteczność bojową" - przekazało.

Grupa Wagnera w Białorusi. Rząd PiS o "zagrożeniu"

Premier Mateusz Morawiecki przekazał w sobotę, że jedna z grup wagnerowców, licząca około stu najemników, przybyła do Grodna, leżącego w pobliżu przesmyku suwalskiego. Według Morawieckiego "to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium". Do sytuacji odniósł się w niedzielę przed południem na Twitterze przewodniczący PO Donald Tusk. "Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!" - napisał.

Kaczyński o Grupie Wagnera: Wybory w Polsce odbędą się w terminie

- My tego zagrożenia nie lekceważymy. My to zagrożenie uważamy za rzeczywiście poważne, ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Niezależnie od tego, co się tam będzie działo, chyba że wybuchłaby wojna, ale nie wybuchnie się, nie obawiajcie się, wybory odbędą się w terminie - przekonywał w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Konstytucja wskazuje, że "w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej". W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być m.in. przeprowadzane wybory do Sejmu, a kadencja parlamentu ulega przedłużeniu. Po nieudanym buncie Grupy Wagnera 23 i 24 czerwca przywódca wagnerowców Jewgienij Prigożyn i samozwańczy białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka porozumieli się w sprawie rozmieszczenia najemników na terytorium Białorusi.