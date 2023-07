Papież zaapelował w niedzielę do władz rosyjskich, by umożliwiły transport ukraińskiego zboża przed Morze Czarne. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański.

Watykan. Franciszek apeluje do Rosji: To wielka obraza Boga

Papież po nabożeństwie zaapelował o modlitwy za "męczeńską" Ukrainę, w której wojna niszczy wszystko, nawet zboże. - To wielka obraza Boga, bo zboże jest Jego darem, który ma zaspokoić głód na świecie. Krzyk milionów naszych sióstr i braci, którzy cierpią głód, wznosi się do nieba - dodał. Papież zaapelował do władz Rosji o powrót do porozumienia zbożowego. - Apeluję do moich braci, władz Federacji Rosyjskiej, aby inicjatywa czarnomorska została wznowiona, a zboże mogło być bezpiecznie transportowane - powiedział Franciszek podczas cotygodniowego orędzia, cytowany przez agencję Reuters.

Papież przypomniał też, że w niedzielę 30 lipca przypada ogłoszony przez ONZ Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Powiedział, że liczne ofiary tego procederu cierpią z powodu obojętności i społecznego odrzucenia. Na zakończenie poprosił o modlitwy za powodzenie jego pięciodniowej pielgrzymki do Portugalii, którą rozpocznie w środę. Ojciec Święty weźmie też udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.

Rosja zerwała umowę zbożową

Przypomnijmy, że w ubiegły poniedziałek Kreml ogłosił, że Rosja wstrzymuje swój udział w umowie zbożowej, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Umowa zbożowa została zawarta między Rosją a Ukrainą przy wsparciu ONZ i Turcji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że część pakietu umowy zbożowej dotycząca Rosji "nie została spełniona". Wskazał, że umowa przestała obowiązywać w poniedziałek 17 lipca i w związku z tym została wstrzymana. Pieskow dodał, że Rosja wróci do umowy, jeśli zostaną spełnione stawiane przez nią warunki. - Gdy tylko część dotycząca Rosji zostanie przyjęta, strona rosyjska natychmiast powróci do realizacji tej umowy - mówił rzecznik podczas konferencji prasowej, cytowany przez agencję TASS.

Kraje Unii Europejskiej potępiły Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej, gdyż zapewniała bezpieczny przepływ statków przewożących ziarno z ukraińskich portów. "Rosja nadal wykorzystuje żywność jako broń" - brzmiał fragment oświadczenia, które opublikował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Tą decyzją - jak wskazano w oświadczeniu - Rosja jeszcze bardziej pogłębia globalny kryzys żywnościowy, który wywołała napaścią na Ukrainę i blokadą ukraińskich portów.

