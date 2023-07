Zobacz wideo Wicemarszałek Terlecki "brzydzi się wziąć do ręki" wniosek o odrzucenie projektu

Protesty w Izraelu przeciwko plano prawicowego rządu premiera Benjamina Netanjahu trwają od 30 tygodni i nie mają w historii państwa precedensu, co podkreślają analitycy do spraw Bliskiego Wschodu. W ostatnim czasie do protestów przyłączyli się lekarze i rezerwiści [byli zawodowi wojskowi - przyp. red.]: piloci, operatorzy dronów, siły specjalne, specjaliści IT, bez których izraelska armia traci zdolność bojową w dużej mierze. Sytuacja może doprowadzić do krachu gospodarczego w państwie - zwraca uwagę Reuters. I cytuje jednego z protestujących: "Nie widzimy żadnej przyszłości, jeśli to nadal będzie trwać" - powiedział Yariv Shavit, 53-letni inżynier w izraelskim sektorze zaawansowanych technologii.

REKLAMA

200 tys. osób na ulicach Izraela. Pojazd staranował grupę demonstrantów

Sobotnie protesty zorganizowano w kilkudziesięciu miastach Izraela. W Jerozolimie manifestanci zgromadzili się przed siedzibą prezydenta. W Tel Awiwie doszło do incydentu: pojazd staranował grupę protestujących, lekko raniąc jednego z demonstrantów - przekazał portal "Times of Israel". Świadkowie mieli mówić o tym, że "krótko przed incydentem kierowca pojazdu wyjął nóż i groził protestującym, którzy próbowali sfotografować jego tablicę rejestracyjną". Mężczyzna trafił do aresztu.

Także w Tel Awiwie do protestujących przemawiał były szef Banku Izraela Jakob Frenkel. - Gospodarka Izraela ucierpiała, szekel traci na wartości, inwestycje gwałtownie spadły, giełda chwieje się, a sektor zaawansowanych technologii otrzymał wielki cios. Co gorsza, nasz kapitał ludzki - pracownicy zaawansowanych technologii, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, naukowcy i lekarze - chcą emigrować - mówił, cytowany m.in. przez RMF24. Channel 13 podaje, że w Tel Awiwie zgromadziło się ponad 170 tysięcy Izraelczyków. Demonstranci zablokowali przebiegającą przez miasto autostradę. Zostali usunięci przez policję.

Izraelu protesty po przyjęciu przez Kneset pierwszej z ustaw reformujących sądownictwo

W poniedziałek Kneset przegłosował pierwszą z budzących sprzeciw większości Izraelczyków ustaw, pozwalających na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o anulowanie "zasady roztropności", która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform. Parlament przegłosował zmiany mimo wielotysięcznych protestów Izraelczyków. Obowiązująca w Izraelu "zasada roztropności" oznacza, że zarówno rządowi prawnicy, jak i sędziowie Sądu Najwyższego mogą zablokować nowe ustawy, jeśli uznają, że nie są one zgodne z ową zasadą. Wszystko dlatego, że w Izraelu nie ma konstytucji, a tym samym nie ma jednego punktu odniesienia prawnego. "Zasada roztropności" była ostatnią przeszkodą na drodze do zmian w sądownictwie. Rząd chce przede wszystkim dać parlamentowi możliwość anulowania wyroków Sądu Najwyższego. Opozycja uważa, że to wprowadzanie dyktatury. Przeciwko reformom od pół roku protestują tysiące Izraelczyków. W poniedziałek przez kilka godzin demonstranci blokowali wejście do Knesetu. Policja usunęła ich siłą i zatrzymała 19 osób. Z kolei związkowcy oraz przedstawiciele 150 głównych firm w kraju zapowiedzieli strajk generalny.

***

Protesty w Izraelu coraz bardziej gwałtowne. "Walczą po to, żeby wygrać"