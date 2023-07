Turcja protestuje przeciwko spaleniu Koranu w Danii. "Ciągłe nikczemne ataki"

Turcja protestuje przeciwko spaleniu Koranu w Danii. Na początku tygodnia demonstranci spalili święte księgi islamu przed ambasadami Iraku, Egiptu i Turcji w Kopenhadze.

Jak podaje agencja Reutera, minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan rozmawiał o tym incydencie ze swoim duńskim odpowiednikiem Larsem Rasmussenem i wezwał w sobotę Danię do podjęcia pilnych działań w celu zapobieżenia spaleniu Koranu. Szef tureckiej dyplomacji potępił ataki na Koran i przekazał duńskiej stronie, że niedopuszczalne jest zezwalanie na takie działania pod pozorem wolności słowa. Jak podaje Al-Arabijja, w rozmowie telefonicznej ze swoim duńskim odpowiednikiem Fidan potępił "ciągłe nikczemne ataki na Koran". Wezwał też władze Danii do podjęcia działań w celu zapobieżenia takim incydentom w przyszłości.

W piątek w tej sprawie zaprotestowała Arabia Saudyjska. Ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju wezwało duńską chargé d’affaires i wręczyło jej notę protestacyjną. Saudyjska dyplomacja zażądała od Danii, "aby królestwo położyło kres haniebnym czynom, naruszającym wszelkie religijne nauczanie, prawo i międzynarodowe normy".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii napisało w sobotę na Twitterze, że: "Turcja i Dania są bliskimi sojusznikami. Ważne jest, aby nie pozwolić, aby te akty doprowadziły do podziału". Powtórzono również "zdecydowane potępienie przez Danię tych prowokacyjnych aktów przez kilka osób".

Demonstracje w Danii i Szwecji. Protestujący podpalili i podeptali Koran

Komentarze pojawiły się po tym, jak mała grupa antyislamskich aktywistów podpaliła Koran przed egipską i turecką ambasadą w Kopenhadze we wtorek, po podobnych protestach w Danii i Szwecji w ostatnich tygodniach. Sprawcy należą do grupy Duńskich Patriotów. W czasie demonstracji członkowie tej organizacji podeptali i podpalili Koran. Wcześniej w związku z tym zajściem protestowały władze Iraku i Egiptu, a w Bagdadzie demonstrowało kilka tysięcy Irakijczyków. Jak podaje arabski portal, Dania i Szwecja wyraziły ubolewanie z powodu spalenia świętej księgi islamu, ale twierdzą, że nie mogą temu zapobiec zgodnie z zasadami chroniącymi wolność słowa.

Podpalenie Koranu przed meczetem w Sztokholmie. Incydent zaszkodzi Szwecji?

Szwecja i Dania. Na protestach podpalano Koran

W poniedziałek 24 lipca przed iracką ambasadą w stolicy Danii - Kopenhadze - dwóch demonstrantów podpaliło Koran, pogarszając tym samym relacje dwustronne pomiędzy krajami. Jak informował agencja Reutera, organizator demonstracji podeptał Koran i podpalił go na tacy z folii cynowej leżącej na ziemi obok irackiej flagi. Irak potępił wydarzenia, do których doszło w Kopenhadze. Jak poinformowała państwowa agencja prasowa IRNA, tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych wezwało władze unijnych krajów do "ponownego rozważenia tak zwanej wolności słowa i prawa do demonstracji".

Jak informowaliśmy z kolei pod koniec czerwca, jeden z demonstrantów protestujących przed meczetem w Sztokholmie "podarł strony egzemplarza Koranu, wytarł nim buty, po czym włożył do środka bekon i podpalił" - przytoczyła Agencja Reutera. Incydent może zaognić konflikt między Szwecją a Turcją, zaznaczył Reuters. Ankara blokuje bowiem dołączenie Szwecji do NATO. Przedstawiciele meczetu byli rozczarowani decyzją policji, która wyraziła zgodę na manifestację odbywającą się w muzułmańskie święto Id al-Adha. Policja nie przystała także na propozycję przekierowania protestu w inne miejsce.

Szwecja. Wydano zgodę na demonstrację przed meczetem. Ma spłonąć Koran