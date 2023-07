Grupa Wagnera coraz bliżej granicy Polski. Media: Szykują akcje w okolicy przesmyku suwalskiego

Okolice przesmyku suwalskiego mają być miejscem, gdzie Grupa Wagnera przeprowadzi prowokacje - informuje portal Sprotyw. Z ukraińskich doniesień wynika, że do Grodna przybyło około stu wagnerowców, którzy "mają doświadczenie w działalności przemytniczej, w tym w przemycie imigrantów". Portal ocenia, że najemnicy w formacji Jewgienija Prigożyna mają przygotowywać się do "rozchwiania" sytuacji na terytorium przygranicznym Polski i Litwy. Według Ukraińców otrzymują oni umundurowanie białoruskich strażników granicznych i mają towarzyszyć imigrantom w ich próbach przedostania się przez granicę.

REKLAMA

Zobacz wideo w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło ok. stu najemników rosyjskiej grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - podał w piątek portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy.

Wagnerowcy blisko polskiej granicy. Polska i Litwa rozważają radykalną decyzję

Litwa wraz z Polską rozważa zamknięcie granicy z Białorusią - mówił w piątek litewski wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius. W czwartek szefowa MSW Litwy Agne Bilotaite oświadczyła, że Straż Graniczna została zobowiązana do ścisłego monitorowania sytuacji na granicy. Arnoldas Abramavičius powiedział, że przejścia miałyby zostać zamknięte w przypadku poważnych incydentów z udziałem najemników z Grupy Wagnera. - Rozważania dotyczące tej sprawy są jak najbardziej prawdopodobne - powiedział wiceminister podczas konferencji prasowej, przypominając, że przedstawiciele polskiego rządu odwiedzili w czwartek polsko-białoruskie pogranicze, gdzie dokonali oceny sytuacji.

Abramavičius przypomniał, że obecnie w Białorusi przebywa około 1200 najemników i niemal wszyscy znajdują się na poligonie w Osipowiczach pod Mińskiem. Kilkudziesięciu najemników znajduje się też na poligonie w okolicach Brześcia. W przekonaniu wiceszefa litewskiego MSW wagnerowcy nie stanowią militarnego zagrożenia dla Polski, ale nie da się wykluczyć możliwości przeprowadzenia przez nich prowokacji.

Wagnerowcy blisko naszych granic. Polska i Litwa rozważają radykalną decyzję

W piątek o możliwym zagrożeniu ze strony wagnerowców mówił Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, podkreślając, że "państwo polskie jest przygotowane na każdy scenariusz wydarzeń związany z działaniami najemników z Grupy Wagnera" - cytuje go portal i.pl. Minister zwrócił uwagę, że w niedawnych wypowiedziach Alaksandr Łukaszenka prezentował wagnerowców tak, jakby stanowili odrębny byt. - Zarówno Łukaszenka, jak i Putin, pokazują, że odcinają się od wagnerowców, że to nie są już ich ludzie, że jeśli oni coś gdzieś zrobią, to na swoje własne konto. To jest pewna taka fasada informacyjna, która może sugerować, że oni będą wykorzystywani w szarej strefie, i zarówno Rosja, jak i Białoruś, od nich się później odetną - powiedział Żyran.

Grupa Wagnera rekrutuje. W umowie niepokojący zapis o Polsce

Grupa Wagnera na terytorium Białorusi

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu wagnerowców na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tys. będą stacjonowali w okolicach Osipowicz w obwodzie mohylewskim. Znajduje się tam baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych. W piątek projekt Biełaruski Hajun, który obserwuje aktywność wojsk, podał, że na Białoruś wjechała 13. kolumna najemników z grupy Wagnera. W kolumnie, liczącej 80 pojazdów, wśród autobusów i ciężarówek zauważono pojazdy pancerne typu "Szczuka". Niektóre z nich mają zmodyfikowaną tylną część korpusu, na której jest namalowany czerwony krzyż jak na furgonach sanitarnych. W kolumnie jest też autobus z herbem Białorusi. Samochody mają tablice rejestracyjne tak zwanej "Ługańskiej republiki ludowej", utworzonej przez Moskwę na okupowanych terenach Ukrainy. Od poniedziałku najemnicy rosyjscy szkolą jednostki armii białoruskiej i wojsk wewnętrznych. Władze organizowały także spotkania wagnerowców z dziećmi w szkołach, gdzie opowiadają oni, jak walczyli w Afryce i w Ukrainie.