Nowe nagranie Jewgienija Prigożyna. Zachwycony zamachem stanu w Nigrze wzywa Grupę Wagnera

Jewgienij Prigożyn, mimo zakończonego fiaskiem "marszu na Moskwę" [choć trudno ocenić, jaki miał być finał wydarzeń z 24 czerwca i co zostałoby uznane za sukces przez wagnerowców - przyp. red.], nadal w pewnym stopniu jest aktywny politycznie. Ostatnio uznał on wojskowy zamach stanu w Nigrze za "dobrą wiadomość" i zaoferował usługi swoich bojowników w celu zaprowadzenia porządku - informuje Reuters.

Jewgienij Prigożyn chwali zamach stanu w Nigrze i sugeruje "nową podróż do Afryki"

Agencja wskazuje, że na jednym z kanałów związanych z Grupą Wagnera na Telegramie opublikowano nagranie audio - słychać, że najprawdopodobniej Prigożyn [Reuters wskazuje, że mówca miał taką samą charakterystyczną intonację, ale nie potwierdzono z całą pewnością, że to on - przyp. red.] opisał zamach stanu w Nigrze "jako moment długo oczekiwanego wyzwolenia od zachodnich kolonizatorów i coś, co wygląda jak przygotowanie pola do działań jego najemników".

To, co wydarzyło się w Nigrze, to nic innego jak walka mieszkańców Nigru z ich kolonizatorami. Z kolonizatorami, którzy próbują narzucić im swoje zasady życia i warunki i utrzymać ich w stanie, w jakim Afryka była setki lat temu

- głosi komunikat opublikowany w czwartek wieczorem. Wcześniej Prigożyn miał zachęcać swoich ludzi, którzy są w tej chwili w Białorusi, że powinni udać się w "nową podróż do Afryki". - Tysiące bojowników Wagnera są w stanie zaprowadzić porządek i nie pozwolić wrogom zaszkodzić lokalnej ludności tych państw - powiedział. Cytowani przez Reutersa analitycy sytuacji międzynarodowej wskazują, że "Grupa Wagnera będzie nadal odgrywać rolę w realizacji polityki zagranicznej Kremla w Afryce".

Do zamachu stanu w Nigrze odniosły się między innymi Stany Zjednoczone, które "wyraziły głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w Nigrze i potępiły próbę przejęcia władzy siłą". Rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Kirby ostrzegł, że zagrożona jest współpraca USA z rządem Nigru. Podczas briefingu w Białym Domu John Kirby powiedział, że współpraca USA z Nigrem opiera się na wspólnych wartościach. "Obalenie demokratycznie wybranego prezydenta Bazouma zagraża współpracy Stanów Zjednoczonych z władzami Nigru. Współpraca ta opiera się bowiem na przestrzeganiu norm demokratycznych i praworządności. Wojskowy przewrót może spowodować wstrzymanie współpracy, w tym wojskowej z Nigrem" - powiedział. Kirby dodał, że mimo deklaracji przywódców wojskowych o przejęciu władzy, wciąż jest tu miejsce na dyplomację prowadzoną przez Stany Zjednoczone, ich sojuszników oraz afrykańskich partnerów. W Nigrze znajdują się obecnie dwie amerykańskie bazy wojskowe, w których stacjonuje około 1100 żołnierzy.

Wcześniej do uwolnienia obalonego prezydenta Nigru wezwał prezydent Francji. Emmanuel Macron "potępił z największą stanowczością wojskowy pucz wymierzony w demokratycznie wybranego prezydenta, który jest odważny i który wprowadza niezbędne dla jego kraju reformy i inwestycje". Wskazał, że Francja poprze próby mediacji i ewentualne decyzje o nałożeniu sankcji na przywódców puczu. "Ten zamach stanu jest całkowicie bezpodstawny, bardzo niebezpieczny dla Nigerczyków, Nigru i całego regionu" - podkreślił prezydent Macron.

Przywódcy zamachu stanu w Nigrze zawiesili konstytucję i rozwiązali wszystkie instytucje państwowe. Poinformował o tym w wystąpieniu w nigerskiej telewizji państwowej generał Abdourahamane Tchiani, który wcześniej ogłosił się nowym przywódcą państwa i określił się "przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny". Generał od 2011 roku pełnił funkcję dowódcy straży prezydenckiej, której żołnierze w środę dokonali zamachu stanu, poprzez uwięzienie prezydenta Nigru Mohameda Bazouma w pałacu prezydenckim. Junta wojskowa przekazała, że od teraz przewodniczący Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny reprezentuje Niger w stosunkach międzynarodowych, a sama Rada będzie sprawowała władzę ustawodawczą i wykonawczą, zastępując tym samym zawieszony rząd.

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że mimo zamachu stanu do Nigru nadal dostarczana jest pomoc humanitarna, chociaż urzędnicy ONZ od tej pory nie mieli żadnego kontaktu z przywódcami junty. Najwyższa rangą przedstawicielka ONZ w Nigrze Nicole Kouassi powiedziała dziennikarzom, że sytuacja w kraju jest na razie spokojna. - Z naszej perspektywy nie widać śladu Grupy Wagnera" - podkreśliła, odnosząc się do słów jej przywódcy Jewgienija Prigożyna, według którego zamach stanu to dobre wieści i który zaoferował usługi swoich bojowników. Nicole Kouassi zapewniła również, że wszyscy z 1600 pracowników ONZ w Nigrze są bezpieczni.

Zamach stanu w Nigrze potępiły rządy innych afrykańskich krajów, a także Unia Europejska i ONZ. Szczególną uwagę do sytuacji w tej afrykańskiej republice przykłada Francja, bowiem Niger dostarcza około jednej trzeciej uranu niezbędnego francuskim elektrowniom atomowym. To także ostatni bastion Francuzów w walce z dżihadystami w Sahelu. Stacjonuje tam około półtora tysiąca żołnierzy. Są obawy, że uczestnicy puczu w Nigrze postąpią tak, jak inne państwa tego regionu, i że zrezygnują ze współpracy z Francją na rzecz jej głównego rywala w Afryce, czyli Rosji.