Francja. Policja szuka 2,5-letniego chłopca. Jedyny "szczęśliwy" scenariusz i tak jest tragiczny

2,5-letni Emile zaginął na początku lipca podczas pobytu u swoich dziadków w Alpach na obrzeżach miejscowości Le Vernet pomiędzy Grenoble i Niceą. Akcję poszukiwania chłopca francuskie służby prowadziły w promieniu pięciuset kilometrów od miejsca, w którym zaginął. Wykorzystano m.in. śmigłowiec, z którego puszczano wiadomość głosową matki dziecka, aby zlokalizować jego potencjalne miejsca pobytu. Po upływie kilku dni prokurator poinformował jednak o odwołaniu poszukiwań chłopca, aby przeanalizować wszystkie zebrane do tej pory dowody.

REKLAMA

Zobacz wideo Wicemarszałek Terlecki "brzydzi się wziąć do ręki" wniosek o odrzucenie projektu

Francja. Najnowsze ustalenia policji o zaginionym 2,5 latku. "Jedyna hipoteza"

Francois Daoust, były szef Instytutu Badań Kryminalistycznych francuskiej żandarmerii, mówił na antenie RTL France, że wznowione 23 lipca poszukiwania Emile'a "wkroczyły w inną fazę". - Nie szukamy już żywego dziecka, co działo się podczas pierwszego etapu. Śledczy mają teraz nadzieję znaleźć przynajmniej ciało lub jego szczątki ciała. [...] Ale to tylko hipoteza. Pięć kilometrów w terenie pagórkowatym to bardzo szeroki teren. To odpowiednik miejsca zbrodni o powierzchni kilkudziesięciu hektarów - mówił Daoust. Specjalista dodał, że służby dostosowują odpowiednie środki w zależności od tego, czy poszukują żywej osoby, czy już nie, i podkreślił, że "pięciokilometrowa strefa poszukiwań wokół domu dziadków Emile’a to obszar, w którym 2,5-letni chłopiec mógł poruszać się po trudnym terenie". Daoust zaznaczył, że jego zdaniem "jedyny możliwy scenariusz, w którym mogłoby dojść do szczęśliwego zakończenia, zakłada, że dziecko zostało porwane".

Francja. Wznowiono poszukiwania 2,5-letniego Emile'a

23 lipca po południu w okolicach Haut Vernet wznowiono poszukiwania 2,5-letniego Emile'a, który zaginął na początku lipca. Portal Le Parisien poinformował, że do akcji poszukiwawczej wykorzystano drony, które patrolują okolicę dniem i nocą. Śledczym pomagają również psy tropiące, wyspecjalizowane w odnajdywaniu ludzkich szczątków - przekazał portal. Obecnie osoby, które chcą wjechać do Vernet, muszą przejść specjalną kontrolę.

Kolejna akcja poszukiwawcza Emile'a we Francji. Potrwa do końca tygodnia

Chłopiec był widziany po raz ostatni 8 lipca ok. godz.17:15. Przebywał wówczas pod opieką dziadków w Vernet w departamencie Alpy Górnej Prowansji. Chłopiec miał bawić się w ogrodzie, a opiekunowie szykowali się na wycieczkę. Po pewnym czasie dziadkowie spostrzegli, że chłopca nie ma i zaalarmowali służby. Według zeznań świadków Emilie miał być widziany, jak spacerował jedną z uliczek w mieście, z kolei inny ze świadków zeznał, że widział chłopca w innej części Vernet, kiedy bawił się z dziećmi - poinformowało radio France Bleu.