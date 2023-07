Zamach stanu w Nigrze. Generał Abdourahamane Tchiani mianował się przywódcą junty

Do zamachu stanu w Nigerze doszło w środę 26 lipca. Od tego czasu obalony prezydent Mohamed Bazoum ma być przetrzymywany w swojej rezydencji w stolicy kraju. Niger uchodził dotychczas za ostatniego partnera Francji w regionie Sahelu.

Zamach stanu w Nigrze. Generał Tchiani obwołał się nowym przywódcą junty

W piątek 28 lipca generał Abdourahamane Tchiani obwołał się przywódcą junty, która obaliła prezydenta Mahmuda Bazouma. W wystąpieniu w nigerskiej telewizji państwowej określił się "przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny".

Generał Tchiani, pełniący od roku 2011 funkcję dowódcy straży prezydenckiej, uzasadnił pucz "znaczącym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa" w kraju. Wspomniał również o zagrożeniu ze strony dżihadystów oraz o korupcji w instytucjach państwowych. W swoim przemówieniu podkreślał, że "za prezydentury Bazouma wmawiano obywatelom, że wszystko jest w porządku, jednak rzeczywistość Nigru to ofiary śmiertelne, wysiedlenia, upokorzenia i frustracje". Jak podaje BBC, zwrócił się również do globalnych sojuszników Nigru, mówiąc, że junta będzie przestrzegać wszystkich międzynarodowych zobowiązań kraju, a także praw człowieka.

Warto podkreślić, że pucz w Nigrze potępiły rządy innych afrykańskich krajów, a także Unia Europejska i ONZ. Szczególną uwagę do sytuacji w tej afrykańskiej republice przykłada Francja, bowiem Niger dostarcza około jednej trzeciej uranu niezbędnego francuskim elektrowniom atomowym. To także ostatni bastion Francuzów w walce z dżihadystami w Sahelu. Stacjonuje tam około półtora tysiąca żołnierzy. Są obawy, że uczestnicy puczu w Nigrze postąpią tak, jak inne państwa tego regionu, i że zrezygnują ze współpracy z Francją na rzecz jej głównego rywala w Afryce, czyli Rosji.

Pucz pochwalił jednak Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera. BBC przywołuje jego wypowiedź, która głosi, że "to, co wydarzyło się w Nigrze, to nic innego jak walka mieszkańców Nigru z ich kolonizatorami".

Prezydent Francji wezwał do uwolnienia obalonego prezydenta Nigru

Emmanuel Macron: Ten zamach stanu jest całkowicie bezpodstawny

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do uwolnienia prezydenta Nigru Mohameda Bazouma, który został obalony w środę przez uczestników puczu. Paryż poinformował, że prezydent Macron jest w kontakcie z byłym nigerskim przywódcą. Bazoum jest przetrzymywany przez swoją gwardię przyboczną i szefów armii, którzy poparli pucz.

Macron odniósł się do sytuacji w Nigrze podczas oficjalnej wizyty w Papui-Nowej Gwinei. - Francja potępia z największą stanowczością wojskowy pucz wymierzony w demokratycznie wybranego prezydenta, który jest odważny i który wprowadza niezbędne dla jego kraju reformy i inwestycje - oświadczył francuski prezydent, domagając się uwolnienia Mohameda Bazouma. Wskazał, że Francja poprze próby mediacji i ewentualne decyzje o nałożeniu sankcji na przywódców puczu. - Ten zamach stanu jest całkowicie bezpodstawny, bardzo niebezpieczny dla Nigerczyków, Nigru i całego regionu - podkreślił prezydent. Szefowa francuskiego MSZ Catherine Colonna poinformowała, że Macron w piątek rano rozmawiał przez telefon z więzionym nigerskim przywódcą, i że jego stan zdrowia jest dobry. Wyraziła też nadzieję, że uczestnicy puczu posłuchają społeczności międzynarodowej i zrezygnują ze swoich planów.

Komentując sytuację w Nigrze, francuskie media piszą o utracie ostatniego sojusznika Paryża w regionie Sahelu, kluczowego jeśli chodzi o dostawy uranu i współpracę wojskową. W Nigrze stacjonuje około półtora tysiąca francuskich żołnierzy. Zwrócono też uwagę na rosyjskie flagi i prorosyjskie hasła pojawiające się wśród zwolenników puczu. Stąd obawy, że Niger będzie kolejnym krajem Sahelu, który obierze prorosyjski kurs.

Niger został przydzielony Francji podczas konferencji w Berlinie w latach 1884-1885. Od 1922 roku Niger wchodził w skład francuskiej Afryki Zachodniej. Jednak od 1958 roku otrzymał autonomię w ramach Wspólnoty Francuskiej, a w 1960 roku uzyskał niepodległość, po podpisaniu porozumienia z Francją.

