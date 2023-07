Holandia. Na płonącym statku ma być prawie pół tysiąca aut elektrycznych. Wcześniej informowano o 25

Zobacz wideo Warszawa. Wsiadł pijany do cudzego auta i umyślnie potrącił rowerzystę

30 kilometrów od wybrzeży Holandii płonie statek transportujący samochody. Niderlandzka Straż Przybrzeżna podaje, że przyczyna pożaru jest nieustalona. Według wstępnych informacji mediów na pokładzie mało być łącznie 2857 samochodów, w tym 25 elektryków. Teraz okazuje się, jak podaje m.in. holenderski portal nos.nl, że samochodów elektrycznych jest prawie pół tysiąca.

REKLAMA

Na płonącym statku jest prawie pół tysiąca aut elektrycznych

Pływający pod panamską banderą statek towarowy "Fremantle Highway" zmierzał z Niemiec do Singapuru. Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę. Możliwą przyczyną było samozapalenie się jednego z przewożonych pojazdów elektrycznych - wskazywał Reuters. Te doniesienia zdementowała jednak rzeczniczka holenderskiej straży, która podkreśliła, iż przyczyna pożaru jest nieznana. Wiadomość przekazał dziennikarz portalu Wysokie Napięcie Bartłomiej Derski. Akcja gaśnicza nie należy do najłatwiejszych i może potrwać "dni, a nawet tygodnie". Pojawiają się obawy, że jednostka zatonie, a wyciek paliwa doprowadzi do poważnej katastrofy ekologicznej. Z liczącego 199 metrów statku śmigłowce ewakuowały już załogę.

Holandia. Pożar statku z samochodami. Eksperci obawiają się wybuchu elektryków

W wyniku pożaru śmierć poniosła co najmniej jedna osoba, a kilka kolejnych zostało rannych. Jednak ogień wciąż nie został ugaszony - podawała w czwartek wieczorem Associated Press. Tego dnia płonący statek znalazł się w okolicy wysp na Morzu Wattowym - obszarze objętym ochroną. Znajdują się tam siedliska ptaków wędrownych. Niemiecka ministerka środowiska Steffi Lemke wskazała, że jednostka może zatonąć. - Transport samochodów drogą morską może przerodzić się w katastrofę ekologiczną o nieznanej skali - oceniła.

Straż Przybrzeżna poinformowała, że płonący statek jest wyraźnie widoczny z wyspy i "jest utrzymywany w tym samym miejscu przez niemiecki statek "Fairplay 30". Jednostka przejęła awaryjne połączenie holownicze od statku Hunter - informuje stacja nos.nl. "Ten statek stara się utrzymać 'Fremantle Highway' w tym samym miejscu tak długo, jak to możliwe, w zależności od pogody, wiatru i prądów" - powiedział rzecznik straży. Zapewnił, że od czwartku intensywność pożaru nieco spadła, ale ogień nadal jest intensywny i widać gęsty dym.

Więcej w poniższym tekście:

Holandia. Płonie wielki statek pełen samochodów. "Grozi nam katastrofa"