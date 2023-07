Coraz więcej osób, korzystających tego lata z plaż na Majorce, zgłasza przypadki pogryzień przez ryby. Wcześniej Hiszpanie nie spotkali się z podobnym zjawiskiem. W rozmowie z gazetą "Ultima Hora" turyści opowiedzieli o zaskakujących atakach, których padli ofiarą. Do tej sprawy odnieśli się także naukowcy oraz miejscowi ratownicy.

Ryby atakują turystów na Majorce. Ratownik powiedział, że miał 15 takich przypadków jednego dnia

Z relacji turystów wynika, że agresywne ryby mają do 30 centymetrów, a na ich ataki szczególnie narażone są osoby przebywające w regionie Migjorn. Pogryzienia odnotowano także w okolicy Sa Rapita oraz Es Trenc. Hiszpańska gazeta podkreśliła, że początkowo ataki lekceważono, ale wraz ze wzrostem liczby takich przypadków, zaczęto je traktować poważnie.

Montse Terradas to jedna z turystek, które zostały pogryzione przez ryby na Majorce. Doszło do tego, gdy kobieta przebywała w południowo-wschodniej części wyspy. - Zauważyłyśmy, że jakaś ryba ociera się o nas, a potem mnie ugryzła. Miałam krwawe rany, to samo stało się z moją siostrą, która też musiała skorzystać z pomocy ratownika - powiedziała Montse Terradas. Jak zauważyła turystka, ratownik powiedział jej, że tego samego dnia miał 15 podobnych przypadków.

Hiszpania. Ratownik o rybach, które gryzą turystów na Majorce: Muszą czuć, że ich siedlisko jest atakowane

Osoba rozmawiająca z dziennikarzami przekazała, że zdaniem ratownika ryby gryzące turystów "muszą czuć, że ich siedlisko jest atakowane". Hiszpańska gazeta zauważyła też, że naukowcy, z którymi się skontaktowano, "okazują zdziwienie", gdy dowiadują się o atakach. Na razie eksperci wstrzymali się od udzielania bardziej szczegółowych wyjaśnień. Powiedzieli, że nie posiadają informacji pozwalających na wytłumaczenie zjawiska zaobserwowanego na Majorce.