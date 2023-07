Douglas Macgregor, znany z krytyki zaangażowania USA w pomoc Ukrainie i popierania Rosji, na antenie jednej z telewizji mówił o wojnie. Jak podkreślił, Zachód nie powiedział "nie" Ukrainie w NATO, ale upraszcza dla niej proces przystąpienia. - Co bardzo ważne, członkowie NATO otwarcie dyskutują teraz o planach wojennych przeciwko Rosji - stwierdził emerytowany pułkownik, nie podając żadnego dowodu na potwierdzenie swoich słów.

Jak dodał, Moskwa jest szczególnie wrażliwa na tego typu działania, a Władimir Putin trzyma kilka tysięcy żołnierzy w rezerwie, "obawiając się interwencji NATO". Następnie wojskowy odniósł się do Polaków i Litwinów, którzy - według niego - mieli "zasygnalizować, że zamierzają wejść do Ukrainy niezależnie od tego, co mówią sojusznicy z NATO". - Problem z nimi jest taki, że są częścią NATO, więc jeśli wejdą, Rosja potraktuje ich jak konia trojańskiego NATO i zaatakuje - stwierdził, ponownie nie podając żadnych dowodów, które potwierdzałby jego słowa. Następnie skrytykował Joe Bidena. - Więc naprawdę jesteśmy na drodze do wojny i jesteśmy w rękach człowieka [Joe Bidena - red.], który nie jest całkowicie stabilny - powiedział Douglas Macgregor.

W już przeszłości słowa wojskowego były dementowane przez polski MON.

Antypolska wypowiedź amerykańskiego wojskowego wpisuje się w narrację Rosji

Słowa emerytowanego pułkownika armii amerykańskiej wpisują się w antypolską narrację, którą prowadzą zarówno Władimir Putin, jak i sprzyjający mu Alaksandr Łukaszenka. W zeszłym tygodniu ten pierwszy wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W trakcie spotkania odnosił się do wojny w Ukrainie, wspominał również o Polsce. - Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem. (...) Jeśli Warszawa o tym zapomni, to Rosja przypomni - stwierdził. Rosyjski dyktator mówił też o rzekomych planach inwazji Polski na Białoruś i Ukrainę, które kazał "monitorować". - Jeśli polskie jednostki wejdą np. do Lwowa lub na inne tereny Ukrainy, to tam pozostaną. Na zawsze - powiedział.

Z kolei Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z Władimirem Putinem żalił się na wagnerowców. - Zaczęli nas męczyć, że chcą jechać na Zachód: "Jedźmy na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa!" - podkreślił, rzekomo cytując prośby rosyjskich najemników. Powtórzył też kłamstwo, jakoby Polska chciała "rozczłonkować" Ukrainę i zająć jej tereny.

