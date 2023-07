Media: Trwają tajne rozmowy USA z Rosją. "Ścieżka 1,5 dyplomacji". Stanowcza reakcja Białego Domu

Zobacz wideo Zemke: Wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do granicy możliwości przekazywania naszego sprzętu Ukrainie

Jako pierwsza o negocjacjach między Amerykanami i Rosjanami poinformowała na początku lipca stacja NBC News. Według telewizji wysokiej rangi byli amerykańscy urzędnicy do spraw bezpieczeństwa narodowego prowadzą w tym roku tajne rozmowy z wpływowymi przedstawicielami Kremla. Ich celem ma być stworzenie podstaw pod potencjalne przyszłe negocjacje w celu zakończenia wojny w Ukrainie, którą w pełnej skali rozpoczęła Rosja 24 lutego 2022 roku. NBC News powoływała się na czterech byłych i dwóch obecnych amerykańskich urzędników, którzy w kwietniu w Nowym Jorku przez kilka godzin mieli rozmawiać z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Media: Trwają tajne rozmowy USA z Rosją. "Ścieżka 1,5 dyplomacji"

Stronę amerykańską w rozmowach mieli reprezentować między innymi Richard Haass, były dyplomata i ustępujący przewodniczący Rady Stosunków Zagranicznych, Charles Kupchan, ekspert ds. Europy oraz Thomas Graham, ekspert ds. Rosji. W przeszłości byli oni urzędnikami Białego Domu i Departamentu Stanu. Rozmowy miały odbywać się za wiedzą administracji Joe Bidena - podkreślała stacja. I wyjaśniała, że taki format rozmów jest określany jako "ścieżka 1,5 dyplomacji", ponieważ łączy oficjalne negocjacje rządowe ("ścieżka 1 dyplomacji") i nieoficjalne dyskusje ekspertów ("ścieżka 2 dyplomacji").

Podobne informacje publikuje teraz "The Moscow Times", który miał rozmawiać z jednym z uczestników rozmów. Anonimowy urzędnik USA zdradził, że "bywa w Moskwie kilka razy w miesiącu", a w czasie spotkań ma być omawiana gotowość Kremla do zakończenia wojny. Jak czytamy w artykule, Amerykanie mieli zaproponować "utworzenie szeregu kanałów dyplomatycznych, aby zaspokoić pragnienia wszystkich zaangażowanych stron. Musi istnieć poważny kanał USA-Rosja, ponieważ są to jedyne dwa kraje wystarczająco silne, aby negocjować bezpieczeństwo w Europie. Musi oczywiście istnieć kanał między Ukrainą a Rosją, inny kanał między Rosją a UE i jeden między Rosją a globalnym południem" - cytuje "The Moscow Times".

Biały Dom: Władze USA nie prosiły byłych urzędników o uruchomienie nieoficjalnych kanałów dyplomatycznych

Na doniesienia stanowczo zareagował Biały Dom. "Obecne władze USA nie prosiły byłych amerykańskich urzędników o uruchomienie nieoficjalnych kanałów dyplomatycznych z Rosją i nie przekazują za ich pośrednictwem żadnych wiadomości do Moskwy" - oświadczył w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adam Hodge.

Kiedy mówimy "nic o Ukrainie bez Ukrainy", traktujemy to poważnie

- czytamy na koncie Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu na Twitterze.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie prowadzili intensywny ostrzał infrastruktury portowej obwodu Odessy

W czwartek wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o działaniach Rosji na froncie, które koncentrują się na blokowaniu ofensywy ukraińskich żołnierzy na kierunkach zaporoskim i chersońskim. Dowództwo poinformowało, że w ciągu dnia Rosjanie prowadzili intensywny ostrzał rakietowy i lotniczy infrastruktury portowej obwodu Odessy, wykorzystując między innymi 2 rakiety Kalibr i 8 irańskich dronów. Ukraińskie lotnictwo odparło natarcie, niszcząc wszystkie drony. Ponadto siły rosyjskie przeprowadziły 30 ostrzałów z systemów salw rakietowych i 27 nalotów z powietrza na pozycje ukraińskich wojsk i cywilne osady. "Są ofiary wśród ludności cywilnej, zniszczone zostały budynki mieszkalne" - czytamy w raporcie ukraińskiego sztabu.

W ciągu dnia lotnictwo Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziło 6 uderzeń na obszary, na których skoncentrowany jest personel, broń i sprzęt wojskowy wojsk Kremla, a jeden - na jego przeciwlotnicze kompleksy rakietowe. Oddziały wojsk rakietowych i artylerii trafiły w ciągu dnia w pięć dział artyleryjskich na stanowiskach strzeleckich i w punkt kontrolny Rosjan. Ukraiński sztab generalny przekazuje, że obrońcy Ukrainy skutecznie odparli ataki sił Federacji Rosyjskiej w okolicach Bachmutu na południe od Kliszczijiwki, a także w okolicach Awdijiwki.

Rosjanie mają sukces, a Ukraińcy problem w rejonie Swatowa