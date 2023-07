Policjantka, komisarz Mariola Zdunek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy podczas tegorocznych wakacji uratowała życie topiącego się dziecka - obywatela Turcji. W akcji ratunkowej pomagał jej mąż, emerytowany policjant, zastępca komendanta bydgoskiej policji.

Turcja. Policjantka z Bydgoszczy uratowała tonącego chłopca w Turcji

Mariola Zdunek w trakcie kąpieli w hotelowym basenie zwróciła uwagę na znajdującego się w wodzie chłopca, który "dryfował głową w dół" i miał założoną maskę na twarzy. Policjantka "natychmiast podpłynęła do niego i popukała go w plecy, jednak chłopiec nie zareagował. Obróciła go, wzięła na ręce i zobaczyła, że nie daje oznak życia. Zaczęła wołać o pomoc" - relacjonowała rzeczniczka bydgoskiej policji kom. Lidia Kowalska. Słysząc wołanie o pomoc, do wody natychmiast wskoczył mąż kobiety, następnie wyciągnięto chłopca z basenu. Mężczyzna wraz z ratownikiem rozpoczął resuscytację.

Turcja. Szybka reakcja polskiej policjantki uratowała życie chłopca

"U chłopca po kilku minutach wróciło tętno oraz oddech. Państwo Zdunek, wraz z ratownikiem, kontrolowali stan dziecka, aż do momentu przybycia na miejsce załogi pogotowia oraz miejscowej policji" - przekazała Kowalska.

Chłopiec został przewieziony do szpitala, obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "Sytuacja ta potwierdza, po raz kolejny, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Życie i zdrowie innych osób jest dla nas najważniejsze, jak udowodnili policjanci, nawet podczas pobytu na urlopie" - dodała Kowalska.