Pracownicy Wód Polskich w środę (26 lipca) w czasie rejsu po Odrze w miejscowości Chałupki (województwo śląskie) zauważyli napływające z Czech śnięte ryby. Według ustaleń strony czeskiej śnięcie ryb następuje na czterokilometrowym odcinku Odry, od ujścia rzeki Stróżki. Dotychczasowe postępowanie wyjaśniające nie pozwoliło na stwierdzenie przyczyny. Przypomnijmy, że katastrofę ekologiczną (masowy pomór ryb i innych zwierząt w Odrze), do której doszło na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku, spowodował rozwój toksycznych glonów tzw. złotych alg. Jak oceniła w grudniu 2022 roku niemiecka ministerka środowiska, Steffi Lemke, "katastrofa może się powtórzyć, jak tylko zrobi się ciepło".

Śnięte ryby w Odrze. Instytucjonalna machina ruszyła

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś wskazał, że pracownicy Wód Polskich zgodnie z procedurą powiadomili o śniętych rybach Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W reakcji Centrum Operacyjne zaalarmowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dla woj. śląskiego i opolskiego. Informacja została przekazana także do: czeskiego administratora wód powierzchniowych Povodi Odry, Polskiego Związku Wędkarskiego, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. "Do tej pory, według stanu na godz. 12.00 27 lipca, po polskiej stronie wyłowiono 1360 kg śniętych ryb" - wskazało Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie.

Śnięte ryby w Odrze. Jest pilny komunikat Wód Polskich

Pierwsze badania. Nie wykazano obecności "złotej algi"

Krzysztof Woś przedstawił również działania, które podjęli pracownicy Wód Polskich od momentu zauważenia śniętych ryb w Odrze. - Niezwłocznie, od około godz. 11.30 przystąpiliśmy do usuwania śniętych ryb. Później rozłożyliśmy siatkę denną na wysokości miejscowości Chałupki. Do naszych działań dołączyła straż pożarna, która rozłożyła barierę powierzchniową. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska około godz. 12.00 rozpoczął pobieranie próbek wody z rzeki Odry po polskiej stronie - powiedział, dodając, że o podobną aktywność poproszono stronę czeską. "Po naszej interwencji, po godz. 16.00 służby czeskie przystąpiły do działań po swojej stronie granicy. Rozłożone zostały zapory powierzchniowe i pobrane próbki wody" - czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Infrastruktury. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał, że w próbkach wody w dwóch punktach poboru na terenie Polski nie wykazano obecności tzw. złotej algi. - Mamy nadzieję, ze również strona czeska takie badania przeprowadzi i podzieli się z opinią publiczną tymi wynikami. Inne parametry wody nie wskazują na żadne dalsze odchylenia - powiedział.

Ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała na Twitterze, że skontaktowała się ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Hladikiem. "Potwierdził śnięcia ryb w Odrze po stronie czeskiej blisko granicy. Przekazał, że na miejsce udały się służby w celu poboru próbek do analiz. Jesteśmy w kontakcie. Będziemy informowani o wynikach badań i bieżącej sytuacji" - czytamy we wpisie.

Projekt ws. rewitalizacji Odry. Opozycja wnioskowała o odrzucenie. "Gniot"

Czechy. "Tam się rozkładała jakaś materia". Inspekcja Środowiskowa zaprzecza

Przedstawiciel lokalnego Czeskiego Związku Wędkarzy Rostislav Trybuczek w rozmowie z PAP ocenił, że do Odry przez Czarny Potok w jednej z dzielnic Ostrawy mogła się dostać nieznana substancja. - Tam się rozkładała jakaś materia i czuć było dziwny zapach - dodał. - Nie chcę powiedzieć, że kolega ze Związku Wędkarskiego nie ma racji, ale naszym zdaniem przyczyną śnięcia ryb jest najprawdopodobniej pogoda - stwierdził rzecznik Czeskiej Inspekcji Środowiskowej, Jirzi Oveczka. Jak wyjaśnił, wysoka temperatura zmniejszyły poziom rzek, a gdy przyszły deszcze, spłukały do nich różne substancje.