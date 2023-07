Białoruś. Co się dzieje z Andrzejem Poczobutem? Niepokojące informacje mediów

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, został umieszczony w celi izolacyjnej więzienia w białoruskim Nowopołocku, poinformowało Radio Swoboda, które przywołuje się na wiadomość od żony więźnia politycznego. Administracja więzienna nie podała przyczyny ukarania Polaka. Oksana Poczobut poinformowała dziennikarzy, że od razu po przybyciu do zakładu karnego w Nowopołocku [miesiąc temu - przyp. red.] jej mąż został sklasyfikowany jako więzień naruszający reguły, pozbawiono go prawa spotkań i otrzymywania paczek. Władze więzienia nie dopuszczają do niego adwokata. Andrzej Poczobut nie ma dostępu do potrzebnych mu leków.

Co wiem dzisiaj o sytuacji swojego męża? Tak naprawdę to nic

- napisała Oksana Poczobut na Facebooku. Dodała, że jej męża może dotyczyć najgorszy scenariusz, jaki spotyka więźniów na Białorusi kiedy "przepadają w kolonii bez żadnych wieści". Paweł Łatuszka, dyplomatą i opozycjonista, który sam był skazany w podobnym do Poczobuta procesie, mówi, że Mińsk stosuje szantaż wobec rodzin i bliskich więźniów oraz sił demokratycznych. - Zakład karny, w którym przebywa Andrzej Poczobut, jest najgorszym, jaki można sobie wyobrazić dzisiaj w Europie. Tam ludzie doprowadzani są do samobójstw. Dlatego, że tortury są tam codziennością - wyjaśniał Łatuszka w rozmowie z "Faktem".

W środę "Gazeta Wyborcza" opublikowała protest redaktora naczelnego Adama Michnika wobec bestialskiego traktowania Andrzeja Poczobuta "Andrzej, skazany na podstawie wyssanych z palca zarzutów, płaci cenę za bycie niepokornym dziennikarzem, który domaga się prawdy i nie ukrywa, że rządzącym Białorusią dyktatorem pogardza. Reżim nie ustaje w wysiłkach, by go złamać" - czytamy.

Stanowczo protestujemy przeciwko bestialskiemu traktowaniu naszego dziennikarza. Od władz Białorusi domagamy się natychmiastowego zwolnienia Andrzeja Poczobuta. Do władz Polski i Unii Europejskiej apelujemy, o wyciągniecie najdalej idących konsekwencji wobec białoruskich funkcjonariuszy, którzy odpowiadają za jego cierpienia

- napisał Adam Michnik.

MSWiA: Nie ma warunków, by wydobyć Andrzeja Poczobuta z więzienia

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który w czwartek był na polsko-białoruskiej granicy przyznał, że "w tym momencie nie ma warunków, by wydobyć Andrzeja Poczobuta z więzienia". - Podejmowaliśmy wszelkie możliwe próby wydobycia Andrzeja Poczobuta z więzienia. Natomiast z wielkim żalem muszę stwierdzić, że w tym momencie nie ma na to warunków. Nie ma najmniejszej dobrej woli po tamtej stronie - przekazał minister. Zaznaczył, że trzeba pamiętać o wszystkich uwięzionych w białoruskich więzieniach i koloniach karnych, bo "to są prawdziwi Białorusini, nie Łukaszenka". - To ci przywódcy, liderzy narodu białoruskiego, którzy siedzą w więzieniach, to oni tak naprawdę reprezentują naród białoruski. I z takim narodem będziemy tworzyli wspólną przyszłość - zaznaczył Kamiński.

Białoruś. Andrzej Poczobut trafił do izolatki w więzieniu

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył Polaka o wzywanie do działań szkodzących Białorusi oraz wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Po prawie dwóch latach przebywania za kratami, 8 lutego tego roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome "podsycanie nienawiści społecznej" i "działalność terrorystyczną". W odpowiedzi polski Sejm przyjął uchwały wzywające "reżim białoruski do zaprzestania represji wobec Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych". W różnych krajach regularnie odbywają się akcje protestu i solidarności z więźniem sumienia Andrzejem Poczobutem.

