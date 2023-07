Rosja. Przez 3,5 godziny katował swoją dziewczynę. Uniknął kary, bo jest w Grupie Wagnera

23-letnia Wiera umierała w męczarniach przez 3,5 godziny. Jej chłopak Władisław został skazany na 17 lat kolonii karnej, ale wiele wskazuje na to, że uniknął kary. Niezależne media i rodzina zamordowanej kobiety ustaliły, że oprawca walczy na wojnie w Ukrainie. Miał zostać zwerbowany do Grupy Wagnera. - Dać zabójcy bezbronnej dziewczyny broń do rąk! To się nie mieści w głowie! - skomentował ojciec Wiery.

3 screen z Twittera @andrefilippov65 Otwórz galerię Na Gazeta.pl