W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, stoi obok ambasadora Republiki Środkowoafrykańskiej w Rosji Leona Dodonu - donosi rosyjski portal Ura. Według doniesień Prigożyn przebywa na szczycie Rosja-Afryka w Petersburgu. W spotkaniu wzięły udział delegacje z 49 krajów afrykańskich, w tym 17 przywódców z tych krajów.

REKLAMA

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Rosyjskie media: W sieci pojawiło się nowe zdjęcie Jewgienija Prigożyna ze szczytu w Petersburgu

Zdjęcie jako pierwszy opublikował szef Domu Rosyjskiego w Republice Środkowoafrykańskiej Dmitrij Syty. "Pan Ambasador podzielił się ze mną pierwszymi zdjęciami ze szczytu Rosja-Afryka. Widzimy znajome twarze" - napisał Syty, załączając zdjęcie z szefem Grupy Wagnera.

Dla niektórych widok Prigożyna na spotkaniu z afrykańskimi przywódcami może być zaskoczeniem, jednak warto zauważyć, że Grupa Wagnera, której szefuje, działała w krajach afrykańskich takich jak Mali, Malawi, Libia, Sudan, Republika Środkowo-Afrykańska i Kongo. - W Afryce są jego [Prigożyna - red.] najemnicy i kontrolowane przez niego firmy, które od lat robią tam biznesy. Otrzymują koncesje na wydobycie kruszców, pojawiają się też "polit technolodzy", których Prigożyn od lat wysyła za własne pieniądze, żeby prowadzili kampanie wyborcze. Jego człowiek został doradcą kandydata na prezydenta na Madagaskarze - mówił w rozmowie z money.pl Grzegorz Kuczyński, autor książki "Wagnerowcy. Psy wojny Putina".

Putin w Petersburgu: Nasz kraj jest w stanie zastąpić ukraińskie zboże

Jak czytamy na stronie Kremla, w czwartek 27 lipca w Petersburgu odbyło się Forum Ekonomiczno-Humanitarne Rosja-Afryka. - Rosja jest szczerze zainteresowana dalszym pogłębianiem wieloaspektowego handlu, inwestycji z kontynentem, które zaspokajają potrzeby wszystkich naszych państw, promują zrównoważony wzrost i dobrobyt - mówił Putin na szczycie.

Rosyjski przywódca poruszył także temat wycofania Rosji z umowy zbożowej z powodu "przeszkód". Jak mówił "ktoś nie chce, aby Rosja się wzbogacała". - Nasz kraj jest w stanie zastąpić ukraińskie zboże, zarówno na zasadach komercyjnych, jak i nieodpłatnie, najbardziej potrzebującym krajom Afryki. Będziemy gotowi dostarczyć Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalii, Republice Środkowoafrykańskiej, Erytrei 25-50 tysięcy ton zboża za darmo w nadchodzących miesiącach - mówił Putin na forum Rosja-Afryka. - Rosja wnosi znaczący wkład w światowe bezpieczeństwo żywnościowe i jest solidną, odpowiedzialną międzynarodową dostawca produktów rolnych - mówił rosyjski polityk.

Putin ogłosił także, że rosyjskie media państwowe niedługo rozpoczną pracę w krajach afrykańskich. - Proponujemy przygotowanie podstaw do stworzenia wspólnej przestrzeni informacyjnej w Rosji i Afryce, w ramach której obiektywne, bezstronne informacje o wydarzeniach na świecie będą przekazywane rosyjskiej i afrykańskiej publiczności - powiedział.

Putin chce zwiększyć liczebność armii. W Rosji przyjęto nową ustawę

"The Washington Post": Putin wiedział o buncie Prigożyna kilka dni wcześniej. "Był sparaliżowany"

Jak informowaliśmy, według informacji przekazanych przez informatorów "The Washington Post", dyktator wiedział o planowanym przez Jewgienija Prigożyna buncie już parę dni przed jego wybuchem. Miały poinformować go o tym rosyjskie służby wywiadowcze. Mimo to dyktator nie był w stanie wydać żadnych rozkazów. "Był sparaliżowany" - podał "The Washington Post". W tym czasie została zwiększona ochrona kilku obiektów strategicznych - i to tyle.

"Putin miał czas na podjęcie decyzji o likwidacji (puczu - red.) i aresztowaniu organizatorów - powiedział jeden z europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa. Nie zrobił tego. Nie podjął również żadnych działań, kiedy najemnicy z grupy Wagnera rozpoczęli marsz na Moskwę. Na Kremlu nastąpił paraliż na wszystkich poziomach. Panowała całkowita konsternacja i zamieszanie" - pisał dziennik.

W piątek 23 czerwca późnym wieczorem Prigożyn przekazał, że oddziały wagnerowców znalazły się pod zmasowanym ostrzałem rakietowym ze strony rosyjskiej i zapowiedział działania odwetowe. Tej samej nocy poinformował, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Prigożyn podkreślił, że wracają oni z frontu do kraju i planują wejść do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwości w armii''. Po pełnej napięcia i szybkich zwrotów akcji sobocie Prigożyn oświadczył wieczorem, że jego grupa jednak wycofuje się z marszu na stolicę i wraca do swoich baz. Na decyzję przywódcy wagnerowców o zakończeniu buntu miał wpłynąć Alaksandr Łukaszenka.

Blinken o Prigożynie: Rosja ma politykę otwartych okien