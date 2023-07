Pochłonął 150 pierogów i zmarł. 23-latek z Indii ofiarą zakładu z kolegami

Vipin Kumar Paswan padł ofiarą wyzwania wymyślonego przez swoich kolegów. Dwaj mężczyźni namówili 23-latka do podjęcia próby zjedzenia jak największej ilości pierogów momo. W tym celu grupą udali się na stragan zlokalizowany w Gyani Mor, w dystrykcie Siwan w indyjskim stanie Bihar.

Śmierć przez zakład w jedzeniu pierogów momo. 23-latek zjadł ich aż 150

W ramach zakładu 23-latek zdołał pochłonąć aż 150 pierogów momo. W wyniku zjedzenia w krótkim odstępie czasu dużej ilości żywności mężczyzna niespodziewanie stracił przytomność. Obecni na miejscu koledzy początkowo byli przekonani, że Vipin tylko udaje omdlenie w ramach żartu. Dopiero gdy stan nieprzytomnego 23-latka zaczął się pogarszać, jego towarzysze zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. Chcąc ratować życie poszkodowanego, mężczyźni przewieźli go do najbliższego prywatnego szpitala. Na miejscu lekarze stwierdzili jednak, że 23-latek zmarł jeszcze w trakcie transportu do placówki medycznej i nie są w stanie już nic dla niego zrobić.

Tragiczny finał wyzwania w jedzeniu. Rodzina zmarłego 23-latka oskarżyła jego kolegów o otrucie

Jak poinformował portal indiatimes.com, ciało tragicznie zmarłego Vipina zostało przewiezione do szpitala Gopalganj Sadar w celu przeprowadzenia niezbędnych badań, w tym sekcji zwłok. Rodzina 23-latka oskarżyła jego kolegów o celowe otrucie. Bliscy Vipina twierdzą, że mężczyźni porzucili ciało znajomego w przestrzeni publicznej, a wiadomość o jego znalezieniu miała nadejść do nich dopiero ze strony przypadkowych przechodniów.