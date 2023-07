Rosjanie mają sukces. Wbili się na kilka kilometrów w ukraińskie pozycje

Rosjanie zdecydowanie ruszyli naprzód w rejonie miasta Swatowe, na północnym odcinku frontu. Tam do walki miały wejść elementy trzymanej w odwodzie 1. Armii Pancernej Gwardii. Natomiast Ukraińcy skupiają się na Bachmucie i Zaporożu, gdzie też do walki weszły nowe istotne siły. Pierwsze efekty widać. Według artykułu w "New York Times", mamy do czynienia z początkiem głównej operacji ukraińskiej ofensywy.

Pierwszy taki postęp Rosjan od dawna

Rosyjskie uderzenie miało miejsce niemal dokładnie na zachód od miasta Swatowe. Od miesięcy front w tym rejonie generalnie stał, a obie strony wyłącznie nękały się artylerią, dronami i niewielkimi atakami. W minionym tygodniu Rosjanie przeprowadzili jednak zdecydowanie poważniejsze natarcie. Komentatorzy z obu stron twierdzą, że wycelowali je akurat na moment, kiedy Ukraińcy prowadzili rotację oddziałów, wprowadzając świeże na miejsce tych zmęczonych. To standardowa praktyka obu stron, ale zawsze wiążąca się z pewną dezorganizacją i spadkiem potencjału obrony, zanim nowoprzybyli dobrze rozeznają się w terenie i swoich pozycjach. Już 21 lipca było pewne, że Rosjanie przekroczyli niewielką rzekę Żerebiec, która od miesięcy była w tym miejscu linią rozgraniczenia obu stron. Do wtorku 25 lipca stało się jasne, że udało im się pójść kilka kilometrów naprzód na dość szerokim froncie liczącym do 10 km i przełamać ukraińską obronę na wysuniętych pozycjach. Mieli jednak zostać zatrzymani przed kolejną linią obrony.

Rosyjskie zdobycze w rejonie na zachód od Swatowego Fot. Ukraine Daily Update

Od tego czasu zapadła względna cisza. Walki mają trwać, jednak nie ma doniesień o ewentualnych dalszych postępach Rosjan. Do tego uderzenia miały zostać wykorzystane elementy 1. Armii Pancernej Gwardii, która jest określana jako najważniejszy rosyjski odwód. Ukraińcy od dawna twierdzą, że jest ona skoncentrowana właśnie w tym rejonie. Nie ma jednak informacji wskazujących na to, żeby udany atak przez Żerebiec był jakąś wielką generalną ofensywą Rosjan z użyciem istotnej części 1. Armii Pancernej Gwardii. Choć obie strony już od miesiąca regularnie ją wieszczą i ogłaszają, to faktycznie nie ma dowodów na coś takiego.

Ex-szwedzki bojowy wóz piechoty CV-90 w służbie ukraińskiej uszkodzony lub zniszczony podczas próby kontrataku w rejonie Kreminna-Swatowe. Padł ofiarą prawdopodobnie miny kierunkowej. Pierwszy dowód na skuteczne porażenie takiego pojazdu

W tym samym okresie intensywność walk wzrosła ogólnie na całym północnym odcinku frontu. Jednak w żadnym miejscu Rosjanie nie uzyskali porównywalnego powodzenia. W rejonie Kupiańska dalej na północ, po drobnym sukcesie w połowie lipca, rosyjskie wojsko jest powstrzymywane przez Ukraińców. Tak samo dalej na południe, w rejonie Kreminnej. Tam w pierwszej połowie lipca Rosjanie zaczęli przeprowadzać silniejsze ataki, które wywołały wielkie emocje komentatorów po obu stronach, ale skończyło się na tym, że linia frontu prawie nie drgnęła.

Co czwarty Krab dostarczony Ukrainie został zniszczony

Niekończące się walk o Bachmut

Znacznie więcej dzieje się w rejonie Bachmutu, gdzie stroną atakującą są Ukraińcy. W ostatnich dniach osiągnęli wyraźne sukcesy na południe od miasta, gdzie od tygodni trwały zacięte walki o wieś Kliszczijiwka. Tak właściwie, to jej ruiny, bo nie został tam żaden cały dom. Po wielu atakach i kontratakach Ukraińcy weszli do miejscowości, która cała jest już strefą niczyją, albo wręcz pod kontrolą ukraińską. Dodatkowo udało im się wyprzeć Rosjan ze znacznego obszaru dalej na południe i podeszli pod kolejną wieś, Andrijiwka.

Ukraińskie postępy na południe od Bachmutu, zaznaczone odcinającym się odcieniem niebieskiego Fot. Ukraine Daily Update

Nowa rosyjska linia obrony ma się opierać o biegnącą w tym rejonie linię kolejową. Na jednym z rosyjskich kanałów pojawił się opis sytuacji, z którego wynika, że cały odcinek w rejonie Kliszczijiwki był przesycony ludźmi rzucanymi bez pomyślunku pod silny ukraiński ostrzał. Nowoprzybyli często nie mieli czasu okopać się, znaleźć sobie dobrych pozycji, zorganizować obrony i prawie z marszu ponosili poważne straty, wobec czego dowództwo rzucało naprzód kolejną kompanię (w praktyce około 100 ludzi). Efektem po kilku tygodniach walk miało być przesycenie frontu zbieraniną resztek różnych pododdziałów, które nie były w stanie zorganizować skutecznej obrony. Przy czym istotna ich część to nie jakieś niskiej jakości jednostki zmobilizowanych czy więźniów, ale te najcenniejsze, powietrznodesantowe.

Nagranie przedstawiające epizod walk o Kliszczijiwkę. Najwyraźniej nieświadome sytuacji rosyjskie posiłki wjeżdżają do ruin wsi, w których są już Ukraińcy.

Na północ od Bachmutu również trwają zażarte walki, ale tam Ukraińcy od tygodni nie są w stanie osiągnąć podobnych postępów. Front praktycznie się nie ruszył. Rosjanie ciągle kontrolują ważne wzgórza w rejonie wsi Berchiwka i drogi M-03. Walki mają mieć podobny charakter jak te w rejonie Kliszczijiwki, czyli ciągłe ukraińskie ataki i rosyjskie kontrataki przy akompaniamencie silnego ostrzału artylerii, nalotów i uderzeń dronów. Straty po obu stronach mają być poważne. Rosyjskie dowództwo ma rzucać do obrony tego odcinka kolejne świeże siły, tak jak to robi na południu od Bachmutu. Na północy teren sprzyja jednak bardziej Rosjanom. Zamarły też ukraińskie ataki nieco dalej na północ, w rejonie Sołedaru, po pewnych sukcesach w pierwszej połowie lipca.

Problemy ukraińskiej ofensywy. Nie będzie szybkich sukcesów

Ograniczone sukcesy na południu

Ostatni rejon intensywnych i istotnych walk to Zaporoże. Ukraińcy skupili się tam na dwóch z trzech początkowych osi ataków. Najwyraźniej porzucili najmniej obiecującą, położoną najdalej na zachód w rejonie miasta Wasyliwka. Bardzo intensywne walki trwają za to dalej na wschód, kolejno w rejonie wsi Robotyne i Staromajorskie. Przy tej pierwszej Ukraińcy już od miesiąca posuwają się naprzód minimalnymi skokami. Z kategorii jedno pole na kilka dni. Aktualnie walki trwają na pierwszej głównej rosyjskiej linii obrony, której elementem jest Robotyne. Ukraińcy zrezygnowali z frontalnego atakowania samej wsi i nacierają polami na wschód od niej. W pierwszych dniach tygodnia Rosjanie twierdzili, że ma miejsce jakiś zmasowany atak ukraiński z użyciem setki pojazdów opancerzonych, który odparli. Nie ma jednak dowodu, żeby miało miejsce coś o takiej skali. Choć jest ewidentne, że Ukraińcy atakowali i atakują na tym odcinku. Najnowsze rosyjskie nagrania pokazują między innymi zniszczenie ukraińskiego czołgu niemal dokładnie na wschód od wsi. Są też filmy dokumentujące inny zniszczony, uszkodzony i porzucony sprzęt Ukraińców na tym odcinku. To z jednej strony dowody na to, że walki są ciężkie i ukraińskie wojsko ponosi straty, ale z drugiej systematycznie posuwa się naprzód i aktualnie jest bliskie przedarcia się przez pierwszą rosyjską linię obrony. Dalej na południe są dwie kolejne, przy czym jedna jeszcze silniej ufortyfikowana.

Ukraińcy próbujący nacierać w rejonie Robotyne. Jadący przed bohaterami nagrania inny BWP-1 został trafiony przez rosyjskiego drona Lancet i spłonął.

Na osi ataku w rejonie Staromajorskie sytuacja jest podobna. Są odczuwalne straty, ale są też postępy. Sama wieś już raz w połowie lipca częściowo została wyzwolona, jednak silny rosyjski kontratak odrzucił Ukraińców. Teraz ponownie wdarli się oni do Staromajorskiego. Mają aktualnie kontrolować większą część miejscowości. Ze strony rosyjskiej pojawiły się doniesienia, że broniące tego odcinka oddziały wycofały się ze wsi. Mają być wyczerpane prawie dwoma miesiącami intensywnych walk i nie mają już wiele potencjału. Ukraińcom jednak jeszcze daleko do większego sukcesu. Główna rosyjska linia obronna w tym rejonie jest prawie 10 kilometrów dalej na południe, za wsią Staromłyniwka. W tym tempie dotarcie do niej i przebicie się przez umocnienia potrwa do jesieni.

Ukraińcy mają jednak wprowadzać do walk na Zaporożu świeże siły, trzymane dotychczas w odwodzie na decydującą chwilę. W środę amerykański dziennik "New York Times" napisał, powołując się na anonimowe źródła w administracji amerykańskiej, że ukraińskie wojsko rozpoczyna "główne uderzenie" na Zaporożu i kieruje do niego znaczną liczbę świeżych oddziałów. Niecałą dobę później konkurencyjny "Washington Post" studził emocje, cytując innego anonimowego przedstawiciela władz: "Widzimy oznaki przygotowań do skierowania dodatkowych sił do rejonu walk na Zaporożu. Nie jest dla nas jednak jasne, w jakim celu". Być może Ukraińcy chcą wymienić będące teraz na froncie oddziały, zmęczone i wykrwawione prawie dwoma miesiącami walk. Może chcą postawić wszystko na jedną kartę i zdecydowanie zaatakować również wymęczonych Rosjan. Czas pokaże.