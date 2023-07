Media: Ukraina przeszła do głównego natarcia. Tysiące doskonale wyszkolonych żołnierzy na froncie

Wojska ukraińskie przeszły do głównego natarcia w obwodzie zaporoskim, w kierunku Melitopola - podaje "The New York Times". Niezależny portal Meduza informuje z kolei, że Ukraina wysyła na front tysiące doskonale wyszkolonych żołnierzy.

