Sinead O'Connor nie żyje. Policja wydała komunikat w sprawie śmierci wokalistki

Wokalistka zmarła w swoim domu w Londynie w wieku 56 lat. Jak podała policja, O'Connor nie reagowała na bodźce zewnętrzne. O 11:18 czasu londyńskiego stwierdzono zgon piosenkarki, a następnie poinformowano jej bliskich. Koroner ma przygotować raport ze zdarzenia.

Okoliczności śmierci Sinead O'Connor nie są traktowana jako podejrzane. Policja nie ujawniła przyczyny śmierci wokalistki.

Sinead O'Connor nie żyje. Wokalistka odeszła w wieku 56 lat

Gwiazdy i premier Irlandii żegnają Sinead O'Connor

"Jej muzykę kochano na całym świecie, obdarzona była niezrównanym talentem" - tak wokalistkę pożegnał premier Republiki Irlandii Leo Varadkar. "To taka tragedia. Co za strata. Zmagała się z demonami przez całe życie" - napisała na Twitterze wokalistka Melissa Etheridge. "Słyszałam kiedyś, jak Sinead śpiewa a cappella w pustej kaplicy w Irlandii" - wspomina aktorka Jamie Lee Curtis. "To była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie dane mi było słyszeć w życiu" - dodaje. "Brakuje słów" - napisał po prostu lider R.E.M Michael Stipe.

"Miała głos, który kruszył kamień" - tak Sinead O'Connor wspomina piosenkarka Alison Moyet. Mam nadzieję, że wiedziała, jak bardzo jest kochana" - dodał znany komik Dara O'Briain.

Urodzona w Dublinie artystka ma na koncie dziesięć albumów studyjnych. Status megagwiazdy dał jej utwór ""Nothing Compares 2 U" z albumu "I Do Not Want What I Haven't Got". Śpiewała między innymi na płycie "Us" Petera Gabriela i na słynnym koncercie The Wall w Berlinie, zorganizowanym przez Rogera Watersa, byłego basistę Pink Floyd.

Sinead O'Connor mówiła o pedofilii w Kościele. Podarła zdjęcie papieża

Angażowała się w sprawy polityczno-społeczne. Ogoliła głowę, tłumacząc, że to protest przeciwko uprzedmiotowieniu kobiet. Krytykowała kościół katolicki za przypadku pedofilii wśród kapłanów. Wywołała kontrowersje, gdy podarła w telewizji zdjęcia papieża Jana Pawła II.

"Śpiewała jak anioł, ale zmagała się z demonami"

"Często zdawało się, że prowadzi wojnę sama ze sobą" - pisze w nekrologu Irish Times, podkreślając: "W Nothing Compares 2 U śpiewała jak anioł, ale zmagała się z demonami".

Przez lata zmagała się z problemami psychicznymi. Zdiagnozowano u niej osobowość typu borderline. Opowiadała, że padła ofiarą przemocy ze strony własnej matki. W zeszłym roku jedno z czworga jej dzieci popełniło samobójstwo.

Pięć lat temu przeszła na Islam. "Podczas ostatniego tournee miała na sobie hidżab i abaję, ale poza tym nic się nie zmieniło. Jej głos nadal powodował, że włosy stawały dęba "- notuje w nekrologu Guardian.

