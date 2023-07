Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów Zbigniew Preisner, obecnie mieszka na Rodos. Jest jedną z osób, które na własne oczy widziały płonące hektary ziemi i bezpośrednio doświadczyły skutków niszczycielskiego żywiołu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych dzieli się relacjami z ogarniętej pożarami wyspy.

Zobacz wideo Pożar na Sycylii. Widok z Giardini-Naxox

Pożary na Rodos. Zbigniew Preisner opowiedział o piekle

Jeszcze kilka dni temu w mediach społecznościowych Zbigniew Preisner pokazywał zdjęcia pożarów widzianych z jego balkonu. W sobotę mówił m.in. o braku prądu i wody. Wczoraj opublikował dramatyczną informację o wiosce, w której dotychczas mieszkał. "Drodzy przyjaciele, ekstremalnie trudna noc, moja wioska płonęła. Mój dom ocalał, ale wszystko dookoła spłonęło" - zaczął artysta w opublikowanym na Facebooku wpisie. W dalszej części poinformował, że jeden z jego dzikich kotów także został uratowany. Całe wydarzenie nazwał "apokaliptycznym doświadczeniem". Na zakończenie relacji dodał, że "bitwa na wyspie nie jest jeszcze zakończona".

W kolejnym poście Preisner opublikował zdjęcie samego siebie na tle spalonych terenów. "To miejsce jeszcze wczoraj było piękną, zieloną okolicą. Płaczę za wszystkimi ludźmi i zwierzakami z Rodos. To niewiarygodna strata dla Grecji i jej wszystkich miłośników. Bądź silna, Grecjo!". Dramatyczna fotografia dołączona do wyrazów wsparcia dla Grecji pokazała ogromną skalę zniszczeń okolicznych terenów.

W komentarzach do postów artysty pojawiło się nie tylko wiele troski i współczucia dla Grecji, ale także obaw o zdrowie i życie Zbigniewa Preisnera. "Pan nie może podejmować takiego ryzyka. Jest pan muzycznym geniuszem przez duże 'G' minionego i obecnego tysiąclecia. Być może teraz pan tego nie widzi, ale świat pana takiego zapamięta. Proszę, bądź bezpieczny" - napisała jedna z internautek.

Zbigniew Preisner od początku pożarów relacjonuje sytuację w mediach społecznościowych

Zbigniew Preisner to jeden z najsławniejszych kompozytorów muzyki filmowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W swojej karierze współpracował m.in. z Krzysztofem Kieślowskim, czy Agnieszką Holland. Krytycy docenili go szczególnie za skomponowanie muzyki do filmów "Trzy kolory: Niebieski" oraz "Zabawa w Boga". Za tą twórczość otrzymał nominację do Złotego Globu. Preisner jest także członkiem Francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej. Na Rodos przebywa przez większą część roku. Od początku katastrofalnych pożarów, które opanowały Grecję, dzieli się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych. Obecną sytuację na Rodos nazwał "Czasem Apokalipsy".