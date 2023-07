Alaksandr Łukaszenka uderza w Polaków na Białorusi. Chodzi o naukę języka polskiego

We wtorek 25 lipca na Białorusi weszła w życie nowelizacja ustawy, która znosi prawo do nauki w szkołach w językach mniejszości narodowych. Nowe prawo odczują m.in. Polacy, którzy tam mieszkają. Dzieci odczują zmiany w kwestii edukacji i zdaniem ekspertów możliwości nauki są coraz bardziej ograniczone.

Zobacz wideo Spotkanie Łukaszenki z Putinem. Towarzyszyły mu uściski i serdeczności

Dzieci Polaków na Białorusi bez możliwości nauki w języku polskim? Weszła nowelizacja ustawy

- Jedynymi językami, w których można prowadzić zajęcia w szkołach, są rosyjski i białoruski. Nowelizacja ta praktycznie usunęła język polski z placówek edukacyjnych - mówił szef Domu Białoruskiego Aleś Zarembiuk, cytowany przez RMF24. Języka polskiego lub litewskiego dzieci mogą uczyć się jedynie jako odrębnego przedmiotu i tylko raz w tygodniu. Do sprawy odniósł się wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski, który stwierdził, że to bardzo utrudnia możliwość nauki języka wśród dzieci Polaków. - Pozapaństwowe nauczanie, pozaszkolne, szkoły społeczne, komercyjne nauczanie. Możliwości są coraz bardziej ograniczone - powiedział.

Nowelizacja ustawy uderza nie tylko w polską mniejszość na Białorusi, ale także w samych Białorusinów zorientowanych na Zachód. - Polski dyplom jest uznawany prawie na całym świecie i w Unii Europejskiej. Łukaszenka zobaczył, że to jest trend - zauważył Zarembiuk. Nauka polskiego w ostatnich latach była popularna wśród Białorusinów, a Polska stała się celem studentów. Ponadto taka zmiana daje priorytet językowi rosyjskiemu, co może mieć konkretny cel. - Przygotowanie terytorium Białorusi być może do okupacji - bo takimi decyzjami Łukaszenka tworzy przestrzeń dla rosyjskiego tzw. miru, dla rosyjskiego świata - ocenił Zarembiuk.

