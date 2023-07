Co zabolało Putina i Łukaszenkę? "Le Figaro" o powodach antypolskich wypowiedzi. "Winny" Duda

W zeszłym tygodniu Władimir Putin wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W trakcie spotkania odnosił się do wojny w Ukrainie, wspominał również o Polsce. - Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem. (...) Jeśli Warszawa o tym zapomni, to Rosja przypomni - stwierdził. Rosyjski dyktator mówił też o rzekomych planach inwazji Polski na Białoruś i Ukrainę, które kazał "monitorować". - Jeśli polskie jednostki wejdą np. do Lwowa lub na inne tereny Ukrainy, to tam pozostaną. Na zawsze - powiedział.

Z kolei Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z Władimirem Putinem żalił się na wagnerowców. - Zaczęli nas męczyć, że chcą jechać na Zachód: "Jedźmy na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa!" - podkreślił, rzekomo cytując prośby rosyjskich najemników. Powtórzył też kłamstwo, jakoby Polska chciała "rozczłonkować" Ukrainę i zająć jej tereny.

Putin chce zwiększyć liczebność armii. W Rosji przyjęto nową ustawę

"Le Figaro" o słowach Putina i Łukaszenki: "Chcą zdestabilizować Polskę"

Ostatnie wypowiedzi dyktatorów skomentował "Le Figaro". Francuski dziennik, przywołując słowa szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytra Kułeby, zaznaczył, że słowa te "mają na celu wykopanie przepaści między Kijowem a Warszawą".

Chcą zdestabilizować Polskę, wykorzystując kwestie dawnych polskich kresów i zaszłości historycznych, kwestionując polskość ziem zachodnich, określając je jako ofiarowane przez Stalina, jako dar, a także oskarżając Warszawę o chęć przejęcia części Ukrainy

- czytamy. Dr David Teutrie z Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Orientu w Paryżu - cytowany przez "Le Figaro" - uważa, że to nasilenie antypolskich wypowiedzi "to reakcja na wspólną mszę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Polski Andrzeja Dudy", która odbyła się 9 lipca w Łucku. Nabożeństwo odprawiono w intencji ofiar rzezi wołyńskiej.

Alexandra Goujon, specjalistka ds. Ukrainy i Białorusi, również podkreśla, iż "Łukaszenka i Putin dążą do destabilizacji Kijowa i jego sojuszników". - Polska jest głównym orędownikiem Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO - zauważyła ekspertka.

Przypomnijmy, w sprawie słów Władimir Putina o rzekomym ofiarowaniu ziem zachodnich Polsce przez Stalina interweniowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji" - napisał premier Mateusz Morawiecki, a rosyjski ambasador Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ.