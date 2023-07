Grupa Wagnera od kilku tygodni przebywa na terenie Białorusi, gdzie trwają ćwiczenia żołnierzy. Ukraińskie Centrum Narodowego Oporu przekazało w swoich mediach społecznościowych informacje dotyczące rekrutacji. W umowie z ochotnikami miała znaleźć się kwestia dotycząca Polski i Litwy.

Grupa Wagnera rekrutuje najemników. Polska miała zostać wymieniona w umowie

Pojawiły się najnowsze doniesienia pochodzące od źródeł związanych z żołnierzami w białoruskich siłach zbrojnych. Według nich jednym z warunków kontraktu, podczas przeprowadzanej rekrutacji do armii, jest gotowość najemników do udziału w walkach na terenie krajów sąsiednich, w szczególności Polski i Litwy.



Jak informowaliśmy w artykule niżej, z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że w bazie grupy Wagnera we wsi Cel znajduje się prawie 750 jednostek sprzętu wojskowego. Jest to o jedną trzecią więcej niż w poprzednim tygodniu. Grupa Wagnera sprowadziła samochody, autobusy oraz ciężarówki wojskowe. Dostrzeżono wśród nich również kilka pojazdów pancernych.

Na terytorium Białorusi od 11 lipca wjechało 11 kolumn transportowych grupy Wagnera. Wywiad ukraińskiej armii szacuje, że na Białorusi znajduje się 3,5 tysiąca najemników. Alaksandr Łukaszenka miał powiedzieć Władimirowi Putinowi, że wagnerowcy proszą go o możliwość wyjazdu na Zachód, a celem ich podróży miałaby zostać także Polska. - Może nie powinienem tego mówić, ale powiem: wagnerowcy zaczęli nas nękać, mówiąc: "Chcemy jechać na Zachód. Pozwól nam". Zapytałem: "Dlaczego chcecie jechać na Zachód?". Odpowiedzieli: "No, żeby pojechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa" - miał opowiadać Łukaszenka.

Institute for the Study of War przekazał, że jest to tylko element wojny informacyjnej. Instytut wyjaśnił także, że grupa Wagnera na Białorusi nie stanowi żadnego zagrożenia militarnego dla Polski "dopóki nie zostanie ponownie wyposażona w sprzęt zmechanizowany". W raporcie dodano, że nawet w przypadku wystąpienia takiej ewentualności, "nie stanowią oni znaczącego zagrożenia dla NATO".