Na posiedzeniu, które odbyło się 25 lipca, rosyjska Duma Państwowa przegłosowała poprawki przewidujące podniesienie wieku poboru do wojska do 30 lat. Nowe prawo ma wejść w życie już wiosną przyszłego roku. Dolna granica powołania do służby, mimo wcześniejszych propozycji, ma pozostać bez zmian.

Putin chce zwiększyć liczebność armii. W Rosji przyjęto nową ustawę

Pierwszy pomysł podniesienia wieku poboru zgłosił minister obrony Siergiej Szojgu w grudniu 2022 roku. Początkowo projekt zakładał podwyższenie dolnej granicy wieku z 18 do 21 lat, a górnej z 27 do 30 lat. Autorzy argumentowali wówczas, że wojsko nie potrzebuje "bachorów" i "wczorajszych uczniów". Pomysł ministra obrony popierał także Władimir Putin. Ostatecznie jednak przewodniczący komitetu obrony w Dumie Państwowej Andrij Kartapołow ogłosił, że 18-latkowie powinni nadal mieć możliwość dołączenia do wojska, ponieważ "wielu facetów w tym wieku chce iść do służby".

Kartapołow tłumaczył także, że decyzja o zmianie sformułowania projektu została podjęta z uwagi na sytuację demograficzną. - Treść projektu ustawy uległa zmianie ze względu na to, że sytuacja demograficzna jest poważna i wpływa na wielkość zasobu mobilizacyjnego. Taka zmiana treści jest potrzebna byśmy nie pozostawali w tyle - mówił współautor projektu ustawy cytowany przez rosyjską agencję prasową Interfax. Kartapołow wskazał także na inny pozytyw zwiększenia limitów wiekowych w poborze, jakim jest zwiększenie "puli ludzi, z których można by czerpać" oraz coroczne zapewnienie stałej liczby poborowych żołnierzy.

Rosja chce zapobiec exodusowi potencjalnych żołnierzy

Zgodnie z proponowanymi zmianami rosyjskie Siły Zbrojne powiększyłyby swoje szeregi o 30 proc., z 1,15 mln do 1,5 mln żołnierzy w ciągu najbliższych kilku lat. Dodatkowo nowe prawo będzie także zakazywać poborowym żołnierzom opuszczenia Rosji. Zakaz obowiązywać będzie już w chwili wystawienia przez wojsko zawiadomienia o poborze. Ma to przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku służby, które widać było m.in. podczas masowej mobilizacji wojskowej zorganizowanej przez rosyjskie władze ubiegłej jesieni.