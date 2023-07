Zamach stanu w Nigrze. Na ekranach telewizorów pojawili się wojskowi. Jest reakcja USA

W środę wieczorem grupa oficerów wystąpiła w państwowej telewizji. Jej przedstawiciel odczytał oświadczenie, w którym informuje, że prezydent Mohamed Bazoum został odsunięty od władzy - informuje CNN.

Mężczyzna, który zabiera głos, zidentyfikowany został jako pułkownik Amadou Abdramane. Na nagraniu otacza go kilku żołnierzy. - Zdecydowaliśmy się położyć kres reżimowi - mówił wojskowy. Swoje stanowisko argumentował pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w kraju i nieudolnym zarządzaniem w kwestiach gospodarczych i społecznych. Jak przekazują media, funkcjonowanie instytucji krajowych zostało zawieszone, ogłoszona została ogólnokrajowa godzina policyjna, a granice lądowe kraju są tymczasowo zamknięte. Grupa, która nazywa się Narodową Radą Ochrony Kraju, powiedziała, że ??pozostaje zaangażowana w swoje zobowiązania wobec społeczności międzynarodowej i narodowej - przekazuje agencja Associated Press.

Wcześniej media informowały, że żołnierze gwardii prezydenckiej w Niamey, stolicy Nigru, zablokowali pałac głowy państwa i uniemożliwili prezydentowi opuszczenie budynku. W tweetcie, który pojawił się na stronie prezydencji Nigru niedługo po tych doniesieniach, można było przeczytać, że członkowie elitarnej jednostki gwardii brali udział w "demonstracji antyrepublikańskiej" i bezskutecznie próbowali uzyskać wsparcie innych sił bezpieczeństwa. Stwierdzono, że Bazoum i jego rodzina mają się dobrze, ale armia i gwardia narodowa Nigru "są gotowe do ataku", jeśli osoby zaangażowane w akcję nie wycofają się.

Przed wyemitowaniem wideo zbuntowanych wojskowych, setki ludzi wyszły na ulice stolicy Nigru, by wyrazić poparcie dla demokratycznie wybranego prezydenta. Demonstranci skandowali hasło "No coup d'etat", czyli "żadnego zamachu stanu". "Jesteśmy tutaj, aby pokazać ludziom, że nie jesteśmy zadowoleni z tego ruchu, aby pokazać tym wojskowym, że nie mogą tak po prostu przejąć władzy" – powiedział w rozmowie z reporterem AP jeden z protestujących. "Jesteśmy krajem demokratycznym, popieramy demokrację i nie potrzebujemy tego rodzaju ruchu" - dodał. Według reportera Associated Press, który był na miejscu, wystrzały, które zdawały się pochodzić z pałacu prezydenckiego, rozproszyły demonstrantów. Obecnie, jak donosi AP, nie jest jasne, gdzie przebywa prezydent Bazoum. Rebelianci twierdzą jedynie, że został on obalony.

Niger otrzymał wsparcie od USA i Francji

CNN przypomina, że Niger ma długą historię przewrotów wojskowych od czasu uzyskania niepodległości od Francji w 1960 r., W ostatnich latach kraj był jednak uznawany za stabilny politycznie. Kiedy Bazoum objął urząd w 2021 roku, było to pierwsze demokratyczne przekazanie władzy w kraju.

Znaczna część regionu Sahelu w Afryce, w tym Niger, doświadczają powstań islamskich. Niger otrzymał w tym zakresie wsparcie od Stanów Zjednoczonych i Francji. W ostatnich latach w regionie doszło również do wielu zamachów stanu, w tym w sąsiadujących z Nigrem Mali i Burkina Faso.

Reuters informuje, że sekretarz stanu USA Antony Blinken, podczas środowej rozmowy, poinformował prezydenta Mohameda Bazouma o "niewzruszonym poparciu Stanów Zjednoczonych dla niego i demokracji w Nigrze". Blinken podkreślił, że "dalsza współpraca" gospodarcza i w dziedzinie bezpieczeństwa z USA "zależy od utrzymania rządów demokracji i przestrzegania praw człowieka". Do buntowników Blinken zaapelował z kolei o "natychmiastowe uwolnienie" prezydenta Nigru.

