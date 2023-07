Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Informację o śmierci Sinéad O'Connor podał "Irish Times". Irlandzka piosenkarka zmarła w wieku 56 lat. Artystka wydała 10 albumów studyjnych, a jej piosenka "Nothing Compares 2 U" została uznana za numer jeden na świecie w 1990 roku przez Billboard Music Awards - przypomina dziennik. Na początku września 2017 artystka poinformowała o zmianie imienia i nazwiska na Magda Davitt. 13 miesięcy później, w październiku 2018 r., poinformowała o konwersji na islam i zmianie imienia na Shuhada.

Sinéad O'Connor nie żyje. Wokalistka miała 56 lat

Sinéad O'Connor zadebiutowała w latach 80. z zespołem In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. singlem "Heroine", nad którym pracowała razem z muzykiem U2 - The Edge. Jej pierwszy album nosi tytuł "The Lion and the Cobra".

Na początku 2022 roku wokalistka straciła 17-letniego syna Shane'a - przypominają brytyjskie media. O'Connor pozostawiła troje dzieci.

O'Connor: Zawsze miałam zamiar zniszczyć zdjęcie papieża. Reprezentowało kłamstwa i przemoc