Placówka Sunshine Hospital w St Albans położona na północny zachód od Melbourne w Australii została pozwana przez pielęgniarkę, która trzy lata wcześniej była świadkiem groźnego wypadku z udziałem pacjentki. Do zdarzenia doszło w marcu 2020 roku. Podczas obustronnej biopsji tętnicy skroniowej, która polega na usunięciu odcinka tętnicy do badań, twarz kobiety leżącej na stole operacyjnym, zajęła się ogniem.

W trakcie operacji twarz pacjentki australijskiego szpitala zaczęła płonąć

Była pielęgniarka australijskiego szpitala, w rozmowie z serwisem news.com.au, zdecydowała się opowiedzieć o szczegółach dramatycznego zajścia - Usłyszałam tylko "ogień, ogień". Niczego nie widziałam, dopóki nie zajęła się nim twarz pacjentki - relacjonowała. Następną rzeczą, którą zobaczyła, był płonący materiał, który wcześniej okrywał ciało kobiety. Zajęta ogniem tkanina upadła na podłogę. Pielęgniarka sama próbowała zgasić pożar, depcząc po płomieniach. - Ogień był na mojej stopie, a tlen był obok mnie. Myślałem, że wszyscy eksplodujemy i umrzemy. Wtedy zobaczyłem, jak moje życie przelatuje mi przed oczami - opisywała pielęgniarka. - Wszyscy krzyczeli, żeby wyłączyć tlen… w tym momencie po prostu pomyślałam, że umrzemy - dodała.

Pielęgniarka: Twarz pacjentki była zwęglona

Pielęgniarka przyznała, że ze zdarzenia oprócz krzyków personelu pamięta także histeryczne krzyki pacjentki, którą zgromadzeni na sali przekonywali, że "nadchodzi pomoc". Pomoc jednak nie nadeszła, a kobieta "wiła się z bólu". - Jej twarz była po prostu zwęglona na czarno, a zapach - wspominała pielęgniarka. Mimo że pożar ostatecznie udało się ugasić, pacjentka musiała zostać przeniesiona na oddział oparzeń do innej placówki. Według informacji opublikowanych przez media przyczyną pożaru była wadliwe urządzenie używane do usuwania zmian chorobowych. Spowodowało ono zapalenie maski założonej kobiecie, a wciąż dostarczany tlen nie tylko podtrzymywał ogień, ale mógł doprowadzić do wybuchu.

Placówka nie przyznała się do zaniedbań

Kobieta podkreśliła, że nikt z zewnątrz nie przyszedł z pomocą. Po incydencie spekulowano, że najprawdopodobniej mogło mieć to związek z wadliwym przyciskiem alarmowym, który zadzwonił tylko dwa razy, co mogło zostać uznane za błąd urządzenia. Prawnicy w imieniu pielęgniarki domagają się od szpitala odszkodowania. Kobieta przyznała, że pomimo kilku prób powrotu do pracy od czasu incydentu, przez traumę nie była w stanie dojść do siebie. Zdiagnozowano u niej zespół stresu pourazowego i depresję. Cierpi także na ataki paniki. Dodatkowo w trakcie pożaru, kiedy próbowała pobiec po wodę, przewróciła się i zraniła kostkę, co nie zostało potraktowane poważnie przez szpital. Placówka nie przyznała się do zaniedbań ze swojej strony.

- Personel szpitala Sunshine powinien był wiedzieć, że tego rodzaju procedura medyczna niesie ze sobą większe niż zwykle ryzyko pożaru chirurgicznego - podkreślił radca prawny pielęgniarki. - W wyniku bycia świadkiem tego incydentu nasza klientka nie może wrócić do swojej kariery pielęgniarki, a objawy traumy nadal wpływają na jej codzienne życie - dodał prawnik.