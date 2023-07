W rosyjskiej miejscowości Jurga (obw. kemerowski, azjatycka części kraju) stacjonują trzy jednostki wojskowe: 106. Brygada Wsparcia Materiałowo-Technicznego, 120. Gwardyjska Brygada Artylerii i 74. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych. Okazuje się, że na przełomie lutego i maja 2022 r. trafiało tam najwięcej przesyłek z Ukrainy. Teraz mieszkańcy mogą liczyć nie na łupy z grabieży, a na "ładunek 200".

Rosja. Znikają buty, skarpetki... Ukraińskie domy niczym supermarkety

Rosyjscy żołnierze od początku inwazji okradają zrujnowane mieszkania i domy. Ministerstwo Obrony Ukrainy stworzyło nawet listę najbardziej rozchwytywanych rzeczy. Znikają kotły grzewcze, a nawet buty i skarpetki. "Okupanci są tak bezczelni, że plądrowanie ukraińskich domów stało się dla nich jak wycieczka do supermarketu. W rozmowie telefonicznej z okupantem żona prosi o laptopa, trampki i garnitur w odpowiednim rozmiarze" - komentowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Na początku wojny dziennikarze portalu Mediazona zebrali dane dotyczące paczek wysłanych z miast przy granicy z Ukrainą za pośrednictwem oddziałów firmy kurierskiej CDEK do Rosji. Okazało się, że najwięcej trafiło do Jurgi.

Wojna. Jurga z miasteczka wojskowego zmieniła się w miasto umarłych. "Jesteśmy otoczeni"

Do miasta wciąż trafiają "paczki", tyle że... z ciałami poległych. Według statystyk portalu Mediazona i BBC w Ukrainie zginęło ok. 400 żołnierzy z całego tego dystryktu. 55 z nich zostało pochowanych na cmentarzu w Jurdze położonym w szczerym polu. - Jesteśmy otoczeni przez zmarłych. Wszędzie są twarze poległych: w centrum miasta w pobliżu budynku administracji przy fontannie spacerują młode rodziny z dziećmi, a po bokach budynku są ekrany wyświetlające non-stop zdjęcia naszych poległych wojskowych. Za Centrum Kultury "Zwycięstwo" stoją stojaki z fotografiami poległych, wzdłuż poboczy dróg i na placach zabaw dla dzieci znów pojawiają się billboardy z nimi. Wydaje się, że życie trwa, ale zmarli patrzą na nas zewsząd... to wszystko jest straszne i trudne. Jurga zmieniła się z przytulnego miasteczka wojskowego w miasto umarłych - powiedziała dziennikarzom sibreal.org pani Ludmiła.

"Kiedyś było tu kilka fabryk, teraz nie ma nic". Ludzie idą na wojnę z desperacji

Jeden z mieszkańców, który oprowadzał dziennikarzy po Jurdze, zapytał ich, "kiedy to się wreszcie skończy". - Nie mogę tego wszystkiego oglądać, słuchać i czytać! Mąż mojej siostrzenicy, który został zmobilizowany, jest teraz pod Wasyliwką [obw. zaporoski w Ukrainie - red.] - powiedział. - Wielu naszych chłopaków już tam zginęło. A wszyscy tam cały czas piją. Mąż siostrzenicy upił się i zaczął gadać głupoty. Kiedy wytrzeźwiał, wezwali go i powiedzieli, że za karę wyrzucą go na linię frontu. A jeśli to się powtórzy, wyślą go w miejsce, z którego się nie wraca. Więc teraz się modlimy. Moja siostrzenica ma jeszcze nadzieję, ale nie wierzy, że jej mąż wróci - dodał.

Zdaniem mężczyzny podpisują kontrakty i idą na wojnę ludzie biedni "z desperacji i beznadziei". - Myślisz, że nie wiedzą, że jest duża szansa, że nie wrócą? Wszyscy to wiedzą! - powiedział dziennikarzowi. - Nie wiem, może gdzieś można dobrze zarobić uczciwą pracą, ale na pewno nie na Syberii - dodał. - Kiedyś było tu kilka fabryk, ale teraz nie ma nic. Jurga stoi i Jurga umiera.... Gdzie chłopcy mogą iść do pracy? Tylko na kontrakt. Helikoptery nieustannie latają nad miastem i dostarczają "ładunek 200" [nazwa przesyłki z ciałem poległego żołnierza - red.] - stwierdziła jedna z mieszkanek. - Wiele osób w swoich rodzinach kogoś straciło, nie wybaczą tego... Ukraińcom - wyznała, powielając kremlowską propagandę. Przypomnijmy więc, za wojnę odpowiedzialne są władze Kremla, a nie Kijowa.