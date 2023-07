Proces w tej sprawie rozpoczął się pod koniec czerwca. Kevin Spacey usłyszał łącznie 12 zarzutów. Aktor został oskarżony m.in. o obmacywanie mężczyzn wielokrotnie przy różnych okazjach, o odurzenie narkotykami i uprawianie seksu z osobą i "doprowadzenie do penetracyjnej czynności seksualnej bez zgody". Jednego z powodów miał złapać za krocze tak agresywnie, że samochód, którym jechali, stoczył się na pobocze.

Kevin Spacey uznany za niewinnego. Jest decyzja sądu

Do napaści, w których sprawie toczył się proces, miało dojść pomiędzy 2001 a 2013 roku. W tym okresie Kevin Spacey dużo czasu spędzał w Londynie - od 2004 do 2015 roku był dyrektorem artystycznym Old Vic Theater.

Aktor cały czas utrzymywał, że jest niewinny. - Spieszono się z osądem i zanim pierwsze pytanie zostało zadane, a odpowiedź została udzielona, straciłem pracę, straciłem reputację, straciłem wszystko w ciągu kilku dni - mówił ławie przysięgłych. Stwierdził też, że choć jest "dużym flirciarzem", to poczuł się "zdruzgotany", gdy oskarżono go o napaść. - Nigdy nie sądziłem, że mężczyzna, którego znałem 20 lat później wbije mi nóż w plecy - powiedział sali sądowej.

Kiedy we wtorek, 26 lipca, aktor usłyszał, że decyzją sądu został uniewinniony od zarzucanych mu czynów, zalał się łzami - podkreśla Sky News.

Kevin Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "American Beauty" oraz "Podejrzani". Wystąpił również m.in. w serialu "House of Cards". Za rolę w produkcji Netfliksa otrzymał Złoty Glob.