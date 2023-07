We wtorek wieczorem i w środę Moskwę oraz jej przedmieścia nawiedziły gwałtowne ulewy. Rynny nie wytrzymują, zalane zostały ulice, a woda wdarła się do samochodów i autobusów. Rosyjskie media prześmiewczo piszą nawet o "aquabusach". "Samochody znów zamieniają się w statki, a mieszkańcy w pływaków" - zaznacza kanał Baza.

"Z powodu złej pogody służby miejskie zostały postawione w stan najwyższej gotowości. (...) Apelujemy do pieszych o ostrożność, a do kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości i unikanie nagłych manewrów na drodze" - podkreśliły w komunikacie władze Moskwy.

Ulewy w Moskwie. Woda wdarła się do galerii handlowych i na stację metra

Jak podają rosyjskie media, woda wlała się również do kilku galerii handlowych, a także na stację moskiewskiego metra Narodnoje Opołczenije. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać skutki intensywnych opadów:

Meteorolodzy ostrzegają, że ulewy nad Moskwą mogą trwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Zwracają również uwagę, że lipiec w rosyjskiej stolicy jest wyjątkowo deszczowy. Spadło tam już 112 proc. miesięcznej normy, a to jeszcze nie koniec, bo przewiduje się, że do końca lipca spadnie jeszcze sporo deszczu.

Portal fontanka.ru pisze, że "Moskwa tonie", a msk1.ru podkreśla, że "Moskwa staje się Wenecją". Jednocześnie ten drugi serwis publikuje również nagranie, na którym widać człowieka tańczącego w deszczu: