Premier Fidżi odwołał wizytę w Chinach. Na nagraniu widać krew na koszuli. "Mały wypadek"

Premier Fidżi Sitiveni Rabuka miał w tym tygodniu spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Chińska ambasada na Fidżi informowała, że jednym z punktów podróży będzie udział w otwarciu Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w Chengdu. Jednak szef rządu tego pacyficznego państwa opublikował na Twitterze 70-sekundowe nagranie, w którym wyjaśnia, dlaczego "został zmuszony do pozostania w domu".

Właśnie wróciłem ze szpitala, gdzie założono mi opatrunek po mały wypadku, który miałem rano. Musiałem poinformować Pekin, że nie będę mógł udać się w podróż do Chin, która miała rozpocząć się jutro wieczorem

- mówi szef rządu Fidżi na nagraniu. Sitiveni Rabuka, tłumacząc się, pokazuje plamy krwi na koszuli, widać też plaster na jego głowie.

- Nie wiem, czy ucierpiała bardziej moja głowa czy drzwi - zażartuje polityk, który jak się okazuje, potknął się i uderzył głową o drzwi. Relację z "wypadku" kończy informacją, że lekarze zaplanowali zmianę opatrunku na piątek, więc nie może lecieć do Chin. Rabuka podkreśla, iż ma nadzieję na kolejne zaproszenie. Jednocześnie przyznaje, że spodziewa się fali spekulacji w sprawie jego wypadku, ale - jak twierdzi - "nie ma się czym martwić". Ambasada Chin na Fidżi opublikowała na Twitterze życzenia "szybkiego powrotu do zdrowia" dla premiera. "Ambasador Zhou Jian jest gotów zaprosić do odwiedzenia Chin w dogodnym dla obu stron terminie" - czytamy w informacji.

Wizyta Rabuki została zaplanowana w związku z planami Chin, które chcą zwiększać naciski na bezpieczeństwo i więzi handlowe z wyspami na Pacyfiku, aby konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami - ocenia Reuters. Agencja przypomina, że premier Fidżi deklarował przegląd umowy o współpracy policyjnej z Chinami, podpisanej dziesięć lat temu przez poprzedni rząd. Porozumienie w zakresie współpracy policyjnej, dotyczącej bezpieczeństwa, podpisał z Chinami na początku miesiąca premier Wysp Salomona Manasseh Sogavare. Polityk miał jednocześnie zapewnić rząd Australii, że to właśnie ten kraj pozostanie "głównym partnerem bezpieczeństwa Wysp". Reuters w połowie maja dotarł do projektu "Wspólna wizja rozwój" i powiązanego z nim planu pięcioletniego, z których to dokumentów wynika, że Pekin chciałby szkolić policjantów z regionu Pacyfiku, współdziałać w dziedzinie "tradycyjnego i nietradycyjnego bezpieczeństwa" i rozszerzyć współpracę w obszarze egzekwowania prawa.