Portugalia jest kolejnym krajem trawionym przez ogień. Pożar wybuchł we wtorek (25 lipca) około godz. 17:00 na górzystym obszarze będącym częścią parku przyrody Sintra-Cascais (na północny zachód od Lizbony, w odległości ok. 25-30 km od jej centrum).

Portugalia w ogniu. 13 osób zostało rannych

Do środowego poranka swoje domy musiało opuścić blisko 90 osób. Służby ewakuowały z dwóch schronisk prawie 900 psów i kotów. Zwierzęta trafiły na stadion w miejscowości Zambujeiro. Co najmniej 13 osób zostało rannych. Dziewięciu strażaków odniosło lekkie obrażenia podczas walki z ogniem, głównie z powodu wyczerpania, a czterech mieszkańców wymagało pomocy z powodu zatrucia dymem - czytamy na portalu portugal.com.

W walce z żywiołem uczestniczyło około 600 strażaków ("The Guardian" pisze, że było ich 700) wspieranych przez 189 pojazdów gaśniczych. W akcji uczestniczyły również samoloty - podaje agencja Reutera.

Portugalia. Pożary na zachodzie Lizbony. Trwa ewakuacja ludzi i zwierząt

"Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów"

Ogień próbowali gasić także mieszkańcy. - Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów, bo wokół są same krzaki. Staramy się pomagać, jak możemy, polewamy wiadrami z wodą, ale praktycznie nic to nie daje - mówili we wtorek (25 lipca) na przedmieściach Lizbony. - Strażacy robią, co mogą, wszyscy chcą, żeby byli w zagrożonych miejscach. Sytuacja jest trudna. Szkoda, że teraz robi się ciemno, bo samoloty z wodą nie mogą już latać, a była to duża pomoc - opowiadali.

Pożary lasów w Portugalii i Grecji. W Chorwacji ogień zdetonował minę

Trudne warunki atmosferyczne. Trwa dogaszanie pożaru

Walkę z żywiołem utrudniał silny wiatr, dzięki któremu ogień w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniał się po wysuszonych łąkach i lasach. Strażacy opanowali żywioł dopiero w środę (26 lipca) o 4 rano. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru - poinformował kierujący akcją gaśniczą komendant straży pożarnej Hugo Santos.