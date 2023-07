Na początku lipca około godziny 22:30 na numer alarmowy zadzwonili pracownicy sklepu w amerykańskim stanie Wirginia Zachodnia, którzy poinformowali służby o pojawieniu się w budynku małej dziewczynki. Dziecko było bose. W rękach trzymało pluszowego misia i błagało pracowników o jedzenie.

USA. Głodzona ośmiolatka wyskoczyła z drugiego piętra

Według informacji przekazanych przez serwis lawandcrime.com 8-latka miała powiedzieć pracownikom wprost, że jest głodna. - Mała dziewczynka, która przeszła przez sklep, po prostu podeszła do nas i powiedziała: Jestem głodna, moja mama i tata już mnie nie chcą, czy macie coś, co mogłabym zjeść - relacjonowała jedna z pracownic. Dziewczynka miała poinformować także, że jej ostatnim posiłkiem była kanapka, którą dostała trzy dni wcześniej od jednego z trójki swojego rodzeństwa. Pracownicy zaopiekowali się dzieckiem. Nakarmili je i zadzwonili na numer alarmowy.

Po przybyciu na miejsce służb dziewczynka ponownie opowiedziała tę samą historię. Dodała przy tym, że wyskoczyła z drugiego piętra przez okno, ponieważ "nie pozwolono jej zejść na dół", a od trzech dni niczego nie jadła. Według relacji policji rodzice mieli często powtarzać jej, że nie jest dobra i że jej nie chcą. W ramach kary mieli także zamykać ją w pokoju nawet na tydzień. W tym czasie dziewczynka była pozbawiona dostępu do jedzenia.

Rodzice mieli głodzić córkę, mimo że w domu była wystarczająca ilość jedzenia

Po tym jak dziecko przekazało mundurowym imiona rodziców, ci udali się do domu zlokalizowanego na sąsiedniej ulicy. Według relacji policji, kiedy funkcjonariusze rozmawiali z parą 33-latków, matka i ojciec nie wiedzieli, że ich dziecka nie ma w domu. Z informacji przekazanych przez serwis the-express.com wynika, że podczas przeszukania domu policja znalazła "w szafkach, w spiżarni, lodówce i zamrażarce ilość jedzenia wystarczającą dla całej rodziny". Dodatkowo na terenie posesji miały znajdować się akcesoria służące do przyjmowania narkotyków. Zarówno dziewczynka jak i trójka jej rodzeństwa zostali natychmiast zabrani z domu i przekazani opiece społecznej. W ubiegłym tygodniu ich rodzice usłyszeli zarzut rażącego zaniedbania dziecka stwarzającego ryzyko obrażeń lub śmierci. Oboje trafili do aresztu.