Grecja złapie oddech. Upały zelżeją, ale wciąż występują alerty o "ekstremalnym zagrożeniu"

W środę na wschodzie Grecji wciąż będą się utrzymywać bardzo wysokie temperatury, ale na zachodzie ochłodzi się w związku z silnymi północno-zachodnimi wiatrami - przekazano w najnowszym komunikacie pogodowym greckich służb meteorologicznych.

REKLAMA

Jak czytamy, w Tesalii, Grecji Środkowej i na Peloponezie maksymalna temperatura w środę będzie się wahać między 43 a 45 stopniami, lokalnie może sięgnąć 46 stopni. W Tracji, Macedonii i na wyspach Morza Egejskiego upał nie powinien przekraczać 42 stopni; na Krecie, Cykladach, Sporadach i Dodekanezie - 39-41 stopni; na wyspach Morza Jońskiego, w Epirze i Grecji Zachodniej - 36-38 stopni. W czwartek temperatura nie powinna nigdzie przekraczać 38 stopni Celsjusza.

Zobacz wideo

Ministerstwo ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności w Grecji wydało we wtorek ostrzeżenie "o ekstremalnym zagrożeniu". Resort zaznaczył, że wszystkie służby zostały postawione "w stan podwyższonej gotowości ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się pożarów lasów".

Grecja zmaga się z pożarami, które zdaniem tamtejszej policji doprowadziły na wyspie Rodos do największej ewakuacji w historii kraju. Z wyspy ewakuowano ponad 30 tys. osób, wśród nich są turyści z Polski. W poniedziałek przed północą część z nich wylądowała na lotnisku Chopina w Warszawie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje zaniechanie wyjazdów w miejsca na Korfu i wyspie Rodos, ponieważ zostały one uznane za niebezpieczne przez władze Grecji. Resort dyplomacji podkreślił w komunikacie, że przez ekstremalne temperatury wysoki poziom zagrożenia pożarowego będzie się utrzymywał przez najbliższe tygodnie.

Do Grecji nadciąga ekstremalny upał. Piąty poziom alertu na Krecie

Minister o sytuacji na Rodos: Nie wszystkie miejsca są zagrożone

Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki, który przebywa na Rodos, powiedział Polskiemu Radiu 24, że nie wszystkie miejsca są zagrożone i biura podróży mogą zapewnić bezpieczny pobyt swoim klientom.

"Biura podróży są zobowiązane prawnie do zorganizowania pobytu" - podkreślił wiceszef resortu sportu i turystyki. Dodał, że według jego wiedzy większość ewakuowanych turystów trafiła do innej części wyspy.

Śnięte ryby w Odrze. Jest pilny komunikat Wód Polskich

Przedstawiciel rządu PiS wyjaśnił, że pożarami jest zagrożony obszar kilkunastu kilometrów na południu wyspy, a w pozostałej jej części jest spokojnie. Przed północą we wtorek do Polski z Rodos wróciła blisko dwustuosobowa grupa polskich turystów. Przez kilkadziesiąt godzin bez bagaży i opieki biura podróży byli oni jednak uwięzieni na lokalnym lotnisku w Grecji w oczekiwaniu na lot powrotny do kraju.