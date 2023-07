Papież Franciszek o społeczności LGBT: Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie, papież Franciszek wziął udział w podcaście polegającym na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez młodych wiernych. Wśród uczestników akcji znalazła się dwudziestokilkuletnia Włoszka Giona. Kobieta przyznała, że czuje się rozdarta "dychotomią między wiarą a tożsamością transpłciową".

Franciszek odpowiedział na wątpliwości transpłciowej kobiety: Pan kocha nas takimi, jakimi jesteśmy

- Pan zawsze idzie z nami... Nawet jeśli jesteśmy grzesznikami, On jest blisko, aby nam pomóc. Pan kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, to jest szalona miłość Boga - cytuje reakcję papieża Reuters. W podcaście Franciszek stanowczo potępił prawa kryminalizujące członków społeczności LGBT, uznając je za grzech i niesprawiedliwość. - Kim jestem, by osądzać? - odpowiedział pytaniem na pytanie dotyczące osób homoseksualnych.

Papież o małżeństwie w Kościele katolickim: Związek kobiety i mężczyzny

Papież potwierdził, że popiera prawo ujmujące osoby LGBT w takich kwestiach, jak emerytury czy opieka zdrowotna. Jednocześnie podkreślił, że uznawana przez Kościół katolicki definicja małżeństwa obejmuje wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.

Papież Franciszek ma 86 lat i jest pierwszym duchownym z Ameryki Południowej piastującym to stanowisko. Do swojej obecnej roli został powołany w 2013 roku. Przyjazne i łagodne podejście głowy Kościoła katolickiego do niektórych spraw jest regularnie kwestionowane przez konserwatystów. Na październik bieżącego roku zaplanowano szczyt biskupów, na którym ustalone zostanie wspólne stanowisko Kościoła w stosunku do osób LGBT, rozwodników oraz osób, które zawarły związek poza kościołem.