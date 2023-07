Zobacz wideo Pożar na Sycylii. Widok z Giardini-Naxox

Wizyta rosyjskiej delegacji w Korei Północnej odbywa się na zaproszenie tamtejszych władz i ma potrwać od wtorku do czwartku (25-27 lipca). Przedstawiciele Rosji z ministrem obrony Siergiejem Szojgu na czele mają wziąć udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 70. rocznicy zakończenia wojny koreańskiej. "Ta wizyta pomoże zacieśnić rosyjsko-północnokoreańskie więzi wojskowe i będzie ważnym etapem w rozwoju współpracy między krajami" - podkreśliło rosyjskie MON w komunikacie.

Moskwa i Pekin wspierają Kim Dzong Una. Putin planuje wizytę do Chin

Do Korei Północnej wybierają się również przedstawiciele Chin. Jak podkreśla CNN, ma to być "delegacja wysokiego szczebla" pod przewodnictwem urzędnika Komunistycznej Partii Chin Li Hongzhonga. Na miejsce ma dotrzeć w środę 26 lipca. Korea Północna jest jednym z najbardziej odizolowanych państw świata, co dodatkowo pogłębiła pandemia koronawirusa. Już sama wizyta delegacji z Moskwy i Pekinu pokazuje ich wsparcie dla Pjongjangu - zaznacza CNN.

We wtorek Kreml zapowiedział również, że w październiku do Chin uda się Władimir Putin. - Prezydent otrzymał zaproszenie i planuje je wykorzystać - poinformował jego doradca ds. międzynarodowych Jurij Uszakow. Rosyjski dyktator ma tam wziąć udział w Forum Pasa i Szlaku.