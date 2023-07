Turcja. Pożary w znanym kurorcie w Antalyi. "Jedyne, co usłyszeliśmy, to 'no problem'"

Tegoroczne lato ma brutalne oblicze dla mieszkańców południowej części Europy i Azji Zachodniej. Media obiegają informacje na temat pożarów stulecia szalejących w Grecji. Ogień dotarł także do Chorwacji i włoskiej Sycylii. Wraz z falą upałów i tendencją do suszy do listy krajów zmagających się z żywiołem dołączyła Turcja.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożar na Sycylii. Widok z Giardini-Naxox

Płoną lasy wokół tureckiego kurortu Kemer. W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 200 strażaków

Pożar wybuchł w południowo-zachodniej Turcji w prowincji Antalya, niedaleko znanego kurortu Kemer. Przyczyną zaprószenia ognia były niekorzystne warunki pogodowe. W kraju utrzymywała się bardzo wysoka temperatura połączona z niską wilgotnością i silnymi podmuchami wiatru.

Do walki z ogniem skierowano ponad 200 strażaków. Ich działania wspiera 10 samolotów, 22 śmigłowce gaśnicze, 28 wozów strażackich oraz liczne maszyny budowlane. Z powodu zbliżającego się pożaru, ewakuowano lokalny szpital oraz mieszkańców, których domostwa znalazły się najbliżej linii ognia.

Pożary lasów w Turcji. "Usłyszeliśmy 'no problem'"

Zgoła odmienne doświadczenia miał przebywający w pobliżu pożaru pan Dominik. - Jedyne, co usłyszeliśmy, to "no problem", mimo że sami zbierali się w kilkuosobowych grupach, rozmawiając ze sobą, ewidentnie będąc poddenerwowanymi - opisywał zachowanie załogi hotelu portalowi TVN 24 Meteo.

Ogromne pożary w Grecji. Ogień rozprzestrzenia się na nowe tereny

Ze zbliżającym się pożarem wiązały się przerwy w dostawie prądu i przejście na zasilanie z awaryjnego generatora. Widokowi rozprzestrzeniającego się ognia towarzyszyły syreny wozów strażackich. - Najgorszy w całej sytuacji jest brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony biura czy rezydenta, pomimo że znajdowaliśmy się mniej niż 10 kilometrów od pożaru i był on widoczny jak na dłoni - podsumował pan Dominik, dodając, że sytuacja wygląda obecnie na opanowaną dzięki wysiłkom służb gaśniczych.