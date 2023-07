Marsz wagnerowców na Moskwę. Putin wiedział, ale nic nie zrobił. "Był sparaliżowany"

Przypomnijmy, 24 czerwca najemnicy Jewgienija Prigożyna ruszyli do Rostowa nad Donem i na Moskwę, by "ukarać" ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego gen. Walerija Gierasimowa za niepowodzenia na wojnie z Ukrainą oraz rakietowy ostrzał baz wagnerowców. Okazuje się, że Władimir Putin o "marszu sprawiedliwości" wiedział. Poinformowały go o nim rosyjskie służby wywiadowcze. Mimo to dyktator nie był w stanie wydać żadnych rozkazów. "Był sparaliżowany" - podaje we wtorek (25 lipca) "The Washington Post".

Według relacji informatorów dziennikarzy "The Washington Post", rosyjski wywiad poinformował prezydenta o planowanym przez Prigożyna buncie na dwa, trzy dni przed jego wybuchem. W tym czasie została zwiększona ochrona kilku obiektów strategicznych - i to tyle.



"Putin miał czas na podjęcie decyzji o likwidacji (puczu - red.) i aresztowaniu organizatorów - powiedział jeden z europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa. Nie zrobił tego. Nie podjął również żadnych działań, kiedy najemnicy z grupy Wagnera rozpoczęli marsz na Moskwę. Na Kremlu nastąpił paraliż na wszystkich poziomach. Panowała całkowita konsternacja i zamieszanie" - czytamy. Doniesienia informatorów pokrywają się z publicznymi komentarzami dyrektora CIA Williama J. Burnsa. W zeszłym tygodniu ocenił, że podczas trwającego 36 godzin buntu, rosyjskie służby bezpieczeństwa, wojsko i decydenci "wydawali się dryfować".

- Lokalne władze nie otrzymały żadnych poleceń od przywódców - powiedział wysoki rangą ukraiński urzędnik ds. bezpieczeństwa. - Z naszego punktu widzenia jest to największa oznaka niezdrowej sytuacji w Rosji. System autorytarny jest ukształtowany w taki sposób, że bez bardzo wyraźnego polecenia ze strony przywódców ludzie nic nie robią. Kiedy przywództwo jest w chaosie i rozsypce, ta sama sytuacja ma miejsce na poziomie lokalnym - dodał.

Jewgienij Prigożyn cieszył się poparciem. "Ryba psuje się od głowy"

Co więcej, europejscy urzędnicy przekazali dziennikarzom "The Washington Post", że Jewgienija Prigożyna - kiedyś zwykłego przestępcę i więźnia obozów karnych - popierała znaczna część rosyjskiego establishmentu. Celem najemników grupy Wagnera miało być bowiem usunięcie najwyższego dowództwa wojskowego, ponieważ "ryba psuje się od głowy". - Wydaje się, że byli ważni ludzie w strukturach władzy (...), którzy nawet jakby na to czekali, ponieważ gdyby jego próba zakończyła się większym sukcesem, oni również przyłączyliby się do spisku - miał powiedzieć jeden z przedstawicieli NATO.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Ilia Ponomariow, przebywający w Kijowie rosyjski opozycjonista i były deputowany Dumy, w jednym z wywiadów stwierdził, że nieudany pucz Grupy Wagnera "był ustawionym meczem". - Nie sądzę, że to organizował bezpośrednio Putin czy ktoś z wierchuszki moskiewskiej, ale oni wiedzieli o tym. Prigożyn przez dwa miesiąca przygotowywał się i wcale tego nie ukrywał - ocenił 2 lipca. Zdaniem Ponomariowa "marsz sprawiedliwości" na Moskwę pomógł dyktatorowi sprawdzić lojalność swojego otoczenia oraz zademonstrować Zachodowi, że na czele Rosji może stanąć "ktoś gorszy".