Holandia. Znaleziono ciało zaginionej 40-letniej Polki. Policja nie wyklucza morderstwa

Agnieszka B., 40-letnia mieszkanka Biłgoraja (województwo lubelskie), pod koniec sierpnia ubiegłego roku wyjechała samochodem do Holandii. W grudniu kontakt z kobietą się urwał - od tamtej pory nie wróciła do domu i nie odbierała telefonu. Rodzina zawiadomiła policję, a funkcjonariusze rozpoczęli akcję poszukiwawczą.

Poszukiwania 40-letniej Agnieszki z Biłgoraja zostały zakończone. Kobieta nie żyje

Poszukiwania trwały blisko siedem miesięcy. We wtorek (25 lipca) w Holandii odnaleziono ciało kobiety - przekazał jej syn w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Biłgorajskiej". Szczegóły tragedii nie są jeszcze znane. - Mama została znaleziona w niewyjaśnionych okolicznościach. Bardzo prosimy wszystkich o pomoc w sprowadzeniu ciała do rodzinnego Biłgoraja - zaapelował Daniel. - Zwracam się do Was z prośbą o pomoc finansową - dodał.

Jak wyliczyli dziennikarze lokalnej gazety, sprowadzenie ciała z Holandii, pochówek i zagraniczne opłaty mogą w sumie wynieść 15 tys. złotych. Kwota przekracza możliwości finansowe rodziny. W Internecie ruszyła zbiórka pieniędzy.

Holandia. Trwa śledztwo. Jest podejrzenie popełnienie morderstwa

Śmierć pani Agnieszki potwierdzili również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. - Nasza jednostka potwierdza zakończenie poszukiwań zaginionej kobiety ze względu na odnalezienie ciała na terenie Holandii - przekazała dziennikarzom "Super Expressu" mł. asp. Joanna Pilarska, zastępczyni oficera prasowego. Śledztwo w sprawie prowadzą holenderskie służby. Podejrzewają, że 40-latka padła ofiarą morderstwa.