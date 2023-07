Do zdarzenia doszło we wtorek 25 lipca. Samolot pożarniczy marki Canadair, na którego pokładzie leciały co najmniej dwie osoby, rozbił się w okolicy miasta Karistos na ogarniętej pożarem wyspie Eubei. Z informacji podanych przez greckie media wynika, że maszyna wpadła do miejscowego wąwozu.

Grecja. Samolot gaśniczy rozbił się w trakcie gaszenia pożaru

Według informacji podanych przez serwis artabest.gr, samolot rozbił się podczas próby gaszenia pożaru w okolicy miasta Karistos w rejonie Platanisto na wyspie Eubea na południu Grecji. Następnie miał wpaść do wąwozu w wiosce Potami, w wyniku czego kompletnie zniknął z radarów. O sytuacji samolotu wiadomo z nagrania udostępnionego przez państwowego nadawcę ERT, które udokumentowało moment katastrofy. Na filmie widać, jak żółta maszyna gaśnicza w trakcie akcji niebezpiecznie skręca, po czym uderza o ziemię. Wskutek upadku samolot eksploduje. W miejscu katastrofy można zaobserwować potężny słup czarnego dymu.

Grecka telewizja publiczna poinformowała, że w miejsce zdarzenia oddelegowano helikopter ratunkowy. Wiadomo, że maszyną leciały co najmniej dwie osoby. Ich stan nie jest na ten moment znany.

Grecja walczy z niszczycielskimi pożarami

Pożary pojawiają się w Grecji od lat, jednak w tym roku wybuchły z niespotykaną siłą. Ministerstwo ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności w Grecji wydało ostrzeżenie "o ekstremalnym zagrożeniu", które obowiązuje od wtorku. Ogień rozprzestrzeniający się głównie na greckich wyspach zmusił do masowych ewakuacji. Tylko z Rodos ewakuowano przeszło 30 tys. osób, co stanowi rekord w historii kraju.



Wśród ewakuowanych turystów znaleźli się także Polacy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarekomendowało powstrzymanie się przed wyjazdami w miejsca, takie jak Rodos i Korfu, które władze Grecji uznały za niebezpieczne lub zamknięte dla ruchu turystycznego. Nie jest pewne, jak długo potrwa walka z niszczycielskim żywiołem.