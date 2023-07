Zobacz wideo Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Gen. Bieniek: Netanjahu nie pozwoli, żeby konflikt rozlał się szerzej

"Czarny dzień dla Izraela, mówią nagłówki. Izraelczycy opowiadają o przemocy policji podczas nocnych protestów, a były, prawicowy premier Olmert (przeciwnik reformy sądów, odsiedział wyrok za korupcję) wieszczy początek wojny domowej" - napisał we wtorek rano na Twitterze Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny portalu new.org.pl i magazynu.new.org.pl oraz ekspert fundacji Stratpoints. To reakcja na poniedziałkową decyzję Knesetu, który przegłosował pierwszą z budzących sprzeciw większości Izraelczyków ustaw, pozwalających na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o anulowanie "zasady roztropności", która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform.

Naszą rozmowę z Kociszewskim zaczynamy od pytania, dlaczego Benjamin Netanjahu tak uparcie dąży do przeprowadzenia reformy sądownictwa w Izraelu. - Zwolennicy tych ustaw, w tym przyjętej w poniedziałek ustawy, która znosi "zasadę roztropności", mówią, że chodzi o ograniczenie nadmiernych wpływów władzy sądowniczej w kraju, czyli o reformę ustrojową, bo sędziowie Sądu Najwyższego mają za dużo władzy i ograniczają możliwości działania parlamentu i rządu - wyjaśnia argumenty jednej, zdecydowanie mniej licznej grupy Izraelczyków, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu.

Przeciwnicy reformy z kolei podkreślają, że chodzi o ograniczenie sądowych hamulców dla samowoli rządu i władzy wykonawczej. Innymi słowy: Sąd Najwyższy jest w stanie zakwestionować ustawę przyjętą w parlamencie i dlatego koalicja chce te hamulce zlikwidować. Jest też wytłumaczenie osobisto-polityczne takiej uporczywości Netanjahu: chodzi po prostu o władzę, czyli on chce pozostać przy władzy, bo jest graczem, politykiem i premierem rządzącym najdłużej w historii kraju. Do tego ciążą nad nim oskarżenia o nadużycie władzy. Więc dopóki on władzę sprawuje i będzie ograniczał działania sądów, to będzie bardziej bezpieczny

- mówi nasz rozmówca. Kociszewski uzupełnia, że osobista motywacja może być istotna, ale nie tłumaczy całej złożoności sprawy. - Dużo istotniejszy jest element gry koalicyjnej. Skrajna prawica to są religijni nacjonaliści i ona chce ograniczyć zarówno wpływy sądów, jak i wolności demokratyczne po to, aby zmieniać ustrój kraju w kierunku państwa bardziej religijnego, bardziej prawicowego, bardziej konserwatywnego niż dotychczas - tłumaczy ekspert fundacji Stratpoints. Poparciem tej tezy jest złożony projekt ustawy podstawowej, która w praktyce zrównuje studiowanie Tory ze służbą wojskową. Projekt złożyła Yahadut ha'Torah, ultraortodoksyjna partia stanowiąca część koalicji rządzącej w Izraelu.

Protesty w Izraelu coraz bardziej gwałtowne. "Walczą po to, żeby wygrać"

Co czwarty Izraelczyk uczestniczył już w jakieś formie protestu, które od pół roku trwają w Izraelu. Jarosław Kociszewski zaznacza, że demonstracje są niezwykle szerokie i dotyczą sprawy dużo ważniejszej dla obywateli niż utrzymanie się przy władzy Benjamina Netanjahu. - Wyobraźmy sobie, że protestuje 10 milionów Polaków, a taki marsz, jaki mieliśmy w Warszawie 4 czerwca, odbywa się co tydzień, a teraz już codziennie. I to nie tylko w Warszawie. To jest skala zupełnie niesłychana - porównuje redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej". Zwolenników ustaw sądowych jest ok. 35 proc. obywateli, przeciwko - ponad połowa. - Protestuje nie tylko lewica. Protestuje umiarkowana prawica, ludzie w przeszłości związani z obecną władzą, a niekiedy sympatycy Likudu - wylicza Kociszewski. I podkreśla, że aby zrozumieć to, co w tej chwili dzieje się w Izraelu, trzeba spróbować zrozumieć izraelskie podejście do państwa, ponieważ to kluczowa sprawa.

Izraelczyk uważa państwo za coś bardzo osobistego i własnego. Służy w wojsku, niekiedy naraża życie i zdrowie dla tego państwa. Stąd Izraelczycy tak bardzo osobiście traktują zamach na demokrację i to, co za taki zamach uważają. Widzą, że to zagraża ich prywatnej wolności i prawom. Ktoś chce im odebrać państwo, dla którego tak wiele poświęcili

- tłumaczy nasz rozmówca i dla porównania wskazuje różnice między Polską a Izraelem na tym polu. - Tam nie ma postaw kunktatorskich, tak dobrze nam znanych. Na przykład: jestem urzędnikiem państwowym, dlatego nie pójdę na protesty, bo mi nie wypada. Albo: pracuje w jakimś medium, ale zajmuje się tematyką zagraniczną i mnie wpływy polityczne nie dotyczą. W Izraelu takich postaw jest niesłychanie mało. Oni nie zaadaptują się do warunków, które im nie odpowiadają i nie pójdą na żaden kompromis - mówi nam Kociszewski. - Jeszcze jedna postawa dobrze nam znana w Polsce to wallenrodyzm: rozsadzę system od środka. Tyle że Konrad Wallenrod zakłada porażkę: najpierw trzeba dać się podbić i przegrać. Obie te postawy są dla Izraelczyków kompletnie obce - nauczyła ich tego historia. Oni walczą po to, żeby wygrać. Dlatego z taką determinacją wychodzą na ulice - zapewnia specjalista od spraw Bliskiego Wschodu.

"To już nie jest czysty podział lewo-prawo"

Przypomina, że Izraelczycy wiedzą, czym jest wojna domowa i rozlew krwi. Do protestów przystąpili rezerwiści [byli zawodowi wojskowi - przyp. red.]: piloci, operatorzy dronów, siły specjalne, specjaliści IT, bez których izraelska armia traci zdolność bojową w dużej mierze. Czy to zatem nie jest argument dla koalicji forsującej reformę sądownictwa? - Powinien nim być. Jeśli mamy żyjących byłych szefów Mosadu, oficerów wojskowych, ludzi, których kiedyś nominował Netanjahu i oni mówią: "stop, człowieku opamiętaj się" to już nie jest czysty podział lewo-prawo. Dlatego ta sytuacja tak poważna i nie wiemy, jak to się dalej potoczy - zgadza się Kociszewski.

Zapytany o jakiekolwiek próby kreślenia scenariuszy zakończenia konfliktu wewnętrznego w Izraelu, nasz rozmówca odpowiada krótko: musimy poprzestać na pytaniach. - Nie wiemy, w jaką stronę to się potoczy. Izrael jest na rozdrożu i mamy wielki znak zapytania. Izrael wchodzi na kompletnie nowy obszar. To sytuacja niespotykana. A Izraelczycy są przyzwyczajeni do długotrwałej walki i łatwo się nie poddadzą - podsumowuje naczelny portalu new.org.pl i magazynu.new.org.pl.

W Izraelu protesty po przyjęciu przez Kneset pierwszej z ustaw reformujących sądownictwo

W poniedziałek Kneset przegłosował pierwszą z budzących sprzeciw większości Izraelczyków ustaw, pozwalających na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o anulowanie "zasady roztropności", która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform. Parlament przegłosował zmiany mimo wielotysięcznych protestów Izraelczyków. Obowiązująca w Izraelu "zasada roztropności" oznacza, że zarówno rządowi prawnicy, jak i sędziowie Sądu Najwyższego mogą zablokować nowe ustawy, jeśli uznają, że nie są one zgodne z ową zasadą. Wszystko dlatego, że w Izraelu nie ma konstytucji, a tym samym nie ma jednego punktu odniesienia prawnego. "Zasada roztropności" była ostatnią przeszkodą na drodze do zmian w sądownictwie. Rząd chce przede wszystkim dać parlamentowi możliwość anulowania wyroków Sądu Najwyższego. Opozycja uważa, że to wprowadzanie dyktatury. Przeciwko reformom od pół roku protestują tysiące Izraelczyków. W poniedziałek przez kilka godzin demonstranci blokowali wejście do Knesetu. Policja usunęła ich siłą i zatrzymała 19 osób. Z kolei związkowcy oraz przedstawiciele 150 głównych firm w kraju zapowiedzieli strajk generalny.

