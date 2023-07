Co dzieje się na Sycylii? Dziennikarka: Pożary, braki prądu i wiatr parzący skórę. Nie da się wytrzymać

Sytuacja na Sycylii jest ciężka, w niektórych miastach brakuje wody i prądu. Wyspa zmaga się także z licznymi pożarami z powodu bardzo wysokich temperatur. Służby starają się walczyć z ogniem. Fala upałów we Włoszech ma utrzymać się w nadchodzących dniach.

Pożary na Sycylii. "Wiatr jest bardzo ciepły i silny, parzący skórę"

Płoną wzgórza w miejscowości San Vito Lo Capo, która jest położona w północno-zachodniej części wyspy, około 100 kilometrów od Palermo. Znajduje się tam korespondentka Jednego Newsa Dziennie, Katarzyna van Rooijen-Juszczak, która opowiedziała nam o sytuacji. - Jest stosunkowo spokojnie, ale ostatniej nocy wybuchły pożary na wzgórzach w rezerwacie Zingaro - relacjonuje, zaznaczając, że ogień objął dwie strony wzgórza, również od stolicy Sycylii. Jak dodała, pożar jest już "w miarę opanowany", ale w poniedziałek rozciągała się dość intensywna "brązowa chmura".

Według dziennikarki, z powodu wspomnianego wybuchu ognia w nocy ewakuowano 300 osób z okolicznych hoteli i kempingów. Zostali oni zakwaterowani w teatrze i w hotelach. Na wzgórza nie można wjechać samochodem, co sprawia, że przeprowadzenie akcji gaśniczych jest znacznie utrudnione. Służby walczą z żywiołem z powietrza, próbując ochronić miasto przed "falą ognia". Katarzyna van Rooijen-Juszczak opisuje, że palą się głównie trawy i wysokie krzewy.

Sycylia. "Nie da się wytrzymać tej temperatury"

- W nocy niektórzy ludzie popadali w panikę. Stukali nam w okna, mówiąc, że "jest pożar". My odpowiadaliśmy im, żeby zachować spokój, że właściciel wie, co mówi. Jego zdaniem sytuacja jest opanowana, pożary w rezerwacie się już zdarzały i póki co nic nam nie zagraża - mówi korespondentka w rozmowie z Gazeta.pl. Jak przekazuje, pożar znajduje się w odległości około 3-5 kilometrów w linii prostej od zabudowań. Sytuacja jest dużo bardziej niebezpieczna dla osób, które znajdują się w hotelach po stronie parku, tam również znajduje się centrum miasta. - Przez wiatr nie ma gdzie się schronić. Jak grzeje słońce, można się schronić pod drzewem, ale wiatr dosięgnie cię dosłownie wszędzie. Temperatura w nocy praktycznie nie spada - przekazuje korespondentka. W nocy zdarzało się również, że nie było prądu.

Temperatury na wyspie są bardzo wysokie, we wtorek mają sięgnąć 42 stopni Celsjusza. - Wiatr jest bardzo ciepły i silny, parzący skórę. Podmuchy są bardzo intensywne - opisuje van Rooijen-Juszczak. - Trzeba uważać na butelki, wszelkie papiery, bo to wszystko może spowodować pożary. Tak nas ostrzegają właściciele ośrodka, w którym jesteśmy - informuje dziennikarka. - Wczoraj siedzieliśmy dziesięć godzin w morzu. Woda nie jest bardzo ciepła. Jest słona, ale to lepsze niż gorący wiatr, którego podmuchy parzą skórę - mówi van Rooijen-Juszczak. - Na plaży piasek unosi się z powodu wiatru, więc będziemy siedzieć w basenie. Przypuszczam, że większość osób tak robi, ponieważ nie da się wytrzymać tej temperatury - dodaje.

Ogromne upały na Sycylii. Katania bez prądu i wody

We wtorek pożar wybuchł także w pobliżu lotniska w Palermo, zmuszając służby do tymczasowego zamknięcia obiektu. Dramatyczna sytuacja panuje na wschodzie wyspy, w Katanii. Z powodu gwałtownych protestów mieszkańców musiała interweniować policja. Katania u podnóża Etny to drugie największe miasto Sycylii liczące ponad 300 tys. mieszkańców, a cała aglomeracja ponad 700 tys. W ubiegłym tygodniu w efekcie rekordowego zapotrzebowania i przestarzałych instalacji, mieszkańcy przez 60 godzin pozbawieni byli energii elektrycznej. Z powodu braków prądu nie mogą funkcjonować wodociągi. Podczas upałów przekraczających 45 stopni Celsjusza w aglomeracji nie może też działać klimatyzacja i brakuje bieżącej wody. Mieszkańcom w trudnej sytuacji starają się pomagać wolontariusze różnych organizacji społecznych, ochrona cywilna i wojsko. Sytuację utrudniają wybuchające na wyspie pożary. Jak relacjonowała Katarzyna van Rooijen-Juszczak w rozmowie z Gazeta.pl, służby uruchomiły specjalne pomieszczenia z klimatyzacją dla osób, które ciężko znoszą upały. Jednak ich liczba nie jest wystarczająca.

