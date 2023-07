W poniedziałek izraelski parlament przegłosował pierwszą z budzących kontrowersje ustaw pozwalających na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Oznacza to, że znika ostatnia przeszkoda na drodze do zmian w sądownictwie. Ustawę poparło 64 parlamentarzystów. Przeciwko nie zagłosował nikt, ponieważ opozycja opuściła budynek parlamentu w ramach protestu. Wcześniej, podczas obrad komisji, opozycja zgłosiła 27 tysięcy poprawek, ale zostały one odrzucone głosami prawicowej koalicji. Chodzi o anulowanie "zasady roztropności", która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform. Reguła ta oznacza, że zarówno rządowi prawnicy, jak i sędziowie Sądu Najwyższego mogą zablokować nowe ustawy, jeśli uznają, że nie są one zgodne z ową zasadą.

USA o głosowaniu w izraelskim Knesecie. "Niefortunne" głosowanie

W poniedziałek po głosowaniach w Izraelu głos w sprawie zabrały Stany Zjednoczone. - Jako wieloletni przyjaciel Izraela, prezydent Biden publicznie i prywatnie wyraził swoje poglądy, że duże zmiany demokratyczne, aby były trwałe, muszą mieć jak najszerszy konsensus - powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. - To niefortunne, że dzisiejsze głosowanie odbyło się przy najmniejszej możliwej większości - stwierdziła w poniedziałek. Jak dodała, USA rozumieją, że rozmowy w Izraelu są w toku i "prawdopodobnie będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach i miesiącach, aby wypracować szerszy kompromis, nawet podczas przerwy w Knesecie". - Stany Zjednoczone będą nadal wspierać wysiłki prezydenta Herzoga i innych izraelskich przywódców, którzy starają się zbudować szerszy konsensus poprzez dialog polityczny - zaznaczyła rzeczniczka.

Przed głosowaniem w Knesecie prezydent Joe Biden ostrzegł rząd Izraela przed kontynuowaniem kontrowersyjnych zmian w sądownictwie. "Biorąc pod uwagę szereg zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Izraelem, nie ma sensu, aby izraelscy przywódcy spieszyli się z tym - należy skupić się na zjednoczeniu ludzi i znalezieniu konsensusu" - przekazał prezydent w niedzielę w oświadczeniu przesłanym dla stacji CNN. Swoje obawy wyraził także bezpośrednio w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w ubiegłym tygodniu. Po rozmowie prezydent Biden powiedział, że znalezienie konsensusu w kontrowersyjnych obszarach oznacza poświęcenie sprawie odpowiedniej ilości czasu. "Zalecam izraelskim przywódcom, by się nie spieszyli. Uważam, że najlepszym rezultatem jest dalsze poszukiwanie jak najszerszego konsensusu" - mówił wówczas amerykański przywódca.

Protesty w Izraelu. Setki osób zablokowały autostradę w Tel Awiwie

Izrael. Masowe protesty ws. reformy sądownictwa

Masowe protesty w Izraelu zaczęły się na początku bieżącego roku, gdy rząd premiera Benjamina Netanjahu ogłosił plany reform dotyczących sądownictwa. Zwolennicy opozycji uważają, że zagrażają one demokracji. W marcu izraelski premier ogłosił zawieszenie prac nad ustawą. Planowano do nich wrócić po osiągnięciu kompromisu, co się jednak nie udało. Proponowane przez obóz Netanjahu zmiany ograniczają uprawnienia Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji podejmowanych przez rząd, ministrów i innych urzędników. Na mocy zmian w prawie parlament będzie mógł też zmieniać wyroki sądu. Mogłoby to uchronić Netanjahu przed pójściem do więzienia - polityk jest oskarżany o korupcję i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Przygotowana przez koalicję rządową izraelskiego szefa rządu kontrowersyjna ustawa ostatecznie została uchwalona w nocy w pierwszej połowie lipca.

